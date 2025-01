Obžalovaný Daňo konšpiruje o Simonovi: Navštívil gymnázium, kde študuje a bez povolenia fotografoval a natáčal

Študent Simon Omaník, ktorý si v pondelok 13. januára v Prezidentskom paláci prevzal ocenenie za úspech a odmietol podať prezidentovi Petrovi Pellegrinimu ruku, čelí nielen vlne pochopenia a podpory, ale aj nenávisti.

Článok pokračuje pod videom ↓

Simonovo gesto komentoval dezinformačný web Infovojna, tá ho označila ako „mladého slniečkára z bratislavského gymnázia s ukrajinskou megastuhou na saku“.

Daniel Bombic, známy ako Danny Kollar, ktorý je obžalovaný z viacerých trestných činov, mladého muža označil ako ďalšieho člena typickej „cieľovky“ dnešného establishmentu. „LGBTI, homosexualita, Ukrajina, atd atd, VPN, protesty, vlajočky, 40 kíl, vyhliadky do života – nula,“ napísal.

Youtuber Martin Daňo, ktorý je od roku 2022 obžalovaný z výtržníctva, sa dokonca vybral do školy, kde Simon študuje. Krátko po jeho odchode sa v priestoroch gymnázia objavila agresívna žena, proti ktorej zasiahla polícia.

Išiel do školy

„V prípade študenta nás zaujíma – aké sú rodinné pomery, pôsobenie a ambície a jeho vzťahy, aby sme poznali pohnútky, ktoré ho k tomuto činu viedli, a hlavne nás zaujímajú vaše názory,“ napísal Daňo, ktorý na prelome rokov 2019 a 2020 skončil vo väzbe a od roku 2022 má na krku obžalobu z výtržníctva, podnecovania a ohovárania.

Daňo sa napokon vybral do školy, kde Simon študuje, a natočil tam aj video. To zverejnil v utorok vo vysielaní s názvom „Študent ponížil Prezidenta. Hrdinstvo či prejav tichej agresie?“ Daňo sa pritom na začiatku zamyslel nad tým, či skončí vo väzení a posťažoval sa na to, že z neho robia agresora.

„Tento mladík, menom Simon Omaník, študent gymnázia ***, sa dopustil absolútne hrubého, špinavého, škaredého gesta voči prezidentovi republiky, a to je jedno, či by to bol Pellegrini, miesto neho mohol byť Fico, možno dneska by mu dával vyznamenanie Harabin,“ povedal Daňo s tým, že divákom prináša „absolútne unikátnu analýzu s kompletným odhalením“.

Youtuber najskôr upriamuje pozornosť na úspechy a úspešných absolventov gymnázia a zamýšľa sa nad tým, či Simon „nebol zneužitý na to, čo sa udialo“. Následne spúšťa záznam, ktorý v škole natočil. Daňo sa dostal do školy, prechádzal sa po chodbách, kde naňho narazila riaditeľka.

Upozornila ho na to, že nie je správne, že vošiel do budovy bez ohlásenia a následne ho odprevadila k vrátnici, kde ho zapísala do knihy návštev. Youtuber sa jej pýtal na to, čo si myslí o nepodaní ruky a či plánuje vyvodiť zodpovednosť. „My máme vzdelávať deti a pevne verím, že ich vzdelávame k otvorenému názoru, ku kritickému mysleniu a k argumentácii,“ odpovedala mu a dodala, že za svojimi žiakmi stojí.

Daňo sa riaditeľky pýta, či si môže vyfotografovať triedu, ktorú navštevuje Simon Omaník. Povolenie od vedenia školy nedostane, fotografiu však urobil už dávno predtým, ako si ho pýtal.

Vo videu sa tiež pochválil, že narazil na bezpečnostnú dieru na škole a spomína teroristický útok na Tepláreň. „Však boli aj horšie prípady, jak bol tento, vyvraždil tam v Zámockej,“ hovorí so smiechom.

Agresívna žena

V stredu večer agentúra SITA informovala o tom, že do priestorov gymnázia bola krátko po 15:15 vyslaná policajná hliadka. Tá dostala oznámenie o agresívnom správaní neznámej ženy.

Policajti voči nej použili donucovacie prostriedky a obmedzili ju na osobnej slobode. „Na mieste bolo zistené, že neznáma žena sa na vrátnici gymnázia dostala najprv do verbálneho a následne aj do fyzického konfliktu s vrátnikom školy. Osoba sa vulgárne správala aj k ostatným osobám, ktoré sa nachádzali v tom čase na mieste, pričom po príchode hliadky polície na miesto sa jej agresívne správanie obrátilo aj na policajtov,“ informoval o incidente hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeif.

Proti žene bolo začaté trestné stíhanie vo veci výtržníctva, polícia však zatiaľ priamo nespojila jej vyčíňanie na škole so Simonom alebo videom Martina Daňa.

Na sociálnej sieti sa Simonovi venovali aj predseda vlády Robert Fico, minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, generálny prokurátor Maroš Žilinka, či bývalý šéf školstva Juraj Draxler. Europoslanec Milan Uhrík natočil video, v ktorom použil Simonove fotografie zo sociálnej siete.