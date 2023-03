Existuje pozoruhodný dôvod, prečo hurikán ešte nikdy neprekročil rovník. Vysvetlenie je logické, mnohým ale nenapadne

Hurikány, cyklóny či tajfúny. Pod týmito názvami sa ukrýva rovnaký jav, ktorý vie v tropických oblastiach sveta narobiť poriadne škody. O hurikánoch sa už publikovalo veľa dokumentov a známych je množstvo informácií, no predsa sa stále vynorí niečo, čo ľudí dokáže prekvapiť.

Ako hurikány vznikajú?

Ako uvádza článok na webe IFLScience, hurikán je v podstate obrovská rotujúca turbína, ktorá je poháňaná teplým a vlhkým vzduchom. Prírodný jav sa najčastejšie vyskytuje v tropických moriach, kde teplota vody stúpa nad 26 stupňov Celzia. Teplé moria ohrievajú vzduch prúdiaci nad nimi a ten následne stúpa, čím sa ochladzuje. Vytvára tak búrkové mraky a nízky tlak, ktorý spôsobuje prúdenie vzduchu. Celý proces dokoná vietor, ktorý roztočí tieto mraky.

Čo stojí za záhadou?

V oblastiach rovníka však narazíme na hurikány len veľmi zriedka. Je to zapríčinené rotáciou Zeme a jej následkom – takzvanou Coriolisovou silou. Na severnej pologuli spôsobuje, že je vzduch ťahaný proti smeru hodinových ručiček (točia sa tak aj hurikány), pričom na južnej pologuli práve naopak, v smere hodinových ručičiek. V oblasti rovníka ale Coriolisovu silu nemáme, takže v podstate neexistuje nič, čo by dokázalo mraky roztočiť.

V prípade, ak nejaký hurikán postupuje smerom k rovníku, nedostane sa k nemu bližšie, ako na približne 300 kilometrov. Ak by sa však čisto v teoretickej rovine tento prírodný jav k rovníku dostal, musel by pri jeho potencionálnom prechode kompletne zmeniť svoju rotáciu, čo je len ťažko predstaviteľné. Gary Barnes, profesor meteorológie na Havajskej univerzite, síce nevylúčil takýto scenár, no podľa jeho slov sa s ním ešte nikto nestretol.