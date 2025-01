Eva Pavlíková priznala, že v živote ľutuje jednu vec. Táto túžba ostala nenaplnená, dnes ju už nedokáže zmeniť

Hoci herečka zožala úspechy na divadelných doskách a účinkovala v desiatkach filmov, vďaka čomu môže byť na seba hrdá, predsa len si smutne povzdychla nad jednou vecou. V kariére sa jej vždy darilo a nesťažovala sa na nedostatok práce. Čo sa týka súkromného života, vedela by rozprávať o tom, čo jej očividne chýba. Bohužiaľ, ide o nenaplnený sen, ktorý si už vo svojich 64 rokoch nemôže splniť.

Čas uteká veľmi rýchlo. Človek si spočiatku neuvedomí, že niektoré rozhodnutia, ktoré spraví, by neskôr mohol oľutovať. Potom už môže byť príliš neskoro na ich nápravu. Herečka Eva Pavlíková, ktorá nedávno prehovorila o vianočných sviatkoch, ktoré trávi mimo domu, prezradila v rozhovore pre Báječnú ženu, že sa to týka aj jej, pričom to súvisí s materstvom.

Komplikácie pri pôrode vystriedala radosť

Dnes robí radosť známej slovenskej osobnosti dcéra Katka, ktorú mala vo svojich 29 rokoch. Dodnes spomína na pôrod, ktorý nebol úplne bez komplikácií. „Bolo to v roku 1989, vo februári. Pôrod mi vyvolávali, ráno mi dali nejaké injekcie, ale až večer to začalo a pol desiatej sa narodila Katka. Tie posledné chvíle si ani nepamätám. Ale viem, že mala trikrát omotanú pupočnú šnúru, lebo som ešte v januári umývala okná,“ uviedla herečka, ktorá bola veľmi aktívna.

Ako ďalej pokračovala, hrala približne do šiesteho mesiaca, teda dovtedy, kým jej nebolo vidieť bruško. Tehotenstvo si očividne pochvaľovala, no neskrývala ľútosť nad jednou vecou. „V piatom mesiaci som ešte mala premiéru, dovtedy som ani bruško nemala. A potom posledné tri mesiace, keď už mi za dva dni narástlo brucho, tak už som bola v takom pokoji. Bolo to super. Akurát trochu ľutujem, že nemám viac detí, ale tak asi už nič nenarobím teraz,“ priznala Eva Pavlíková.

Na všetko chcela byť sama