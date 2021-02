Európsky unikát: V Berlíne vznikne miesto viery, v ktorom sa budú konať bohoslužby pre kresťanov, židov i moslimov

V 21. storočí by sme nemali robiť rozdiely ani v otázke viery. A aj z tohto dôvodu vyrastie v centre Berlína nová budova, v ktorej sa budú konať bohoslužby pre tri rôzne náboženstvá. Centrum viery poskytne unikátny priestor pre kresťanov, moslimov a židov.

Kostol, mešita a synagóga v jednej budove – to je nový plán, ktorý budú realizovať v Berlíne. Budova za viac ako 47 miliónov eur spojí ľudí rôznych vierovyznaní, čím zotrie spoločnosťou stanovené hranice. O projekte píše web denníka The Guardian.

Dom, ktorý spojí kresťanov, moslimov aj židov

Nová budova vyrastie na mieste niekdajšieho Kostola svätého Petra na Petriplatzi. Ten bol počas 2. svetovej vojny poškodený a v roku 1964 zbúraný orgánmi NDR. S výstavbou bohoslužobného miesta nazvaného Dom Jediného sa začne na slávnostnom ceremoniáli 27. mája tohto roku. Projekt je v pláne už 10 rokov a jeho otvorenia by sa mali Berlínčania dočkať v roku 2025.

Dom Jediného má byť symbolom medzináboženskej spolupráce a dialógu medzi členmi jednotlivých vierovyznaní. Vstup do budovy budú mať však nielen veriaci hlásiaci sa k jednému z troch najrozšírenejších náboženstiev, ale tiež aj ľudia iného vierovyznania či ateisti.

Myšlienku celého projektu vysvetlil kresťanský teológ Roland Stolte, ktorý ho pomohol spustiť. „Chceli sme postaviť dom modlitby a učenia, kde by tieto tri náboženstvá mohli existovať súčasne a každé by si zachovalo svoju vlastnú identitu,“ uviedol podľa The Guardian.

„Je to viac ako symbol. Je to začiatok novej éry, v ktorej ukážeme, že medzi nami nie je žiadna nenávisť,“ dodal rabín Andreas Nachama, ktorý taktiež na projekte pracoval spolu s farárom a imámom.

Projekt podporila aj neveriaca verejnosť

Pôvodne mal na mieste bývalého kostola vyrásť pamätník, napokon sa ale zastupitelia mesta i veriacich dohodli na ambicióznom projekte. Ako Stolte uviedol médiám, chceli vytvoriť nový druh posvätnej budovy, ktorá odzrkadlí rozmanitú spoločnosť v Berlíne.

Aj napriek zdanlivo rozdelenej spoločnosti sa však nový projekt berlínskeho Domu Jediného stretol s podporou verejnosti a aj zo strany neveriacich. Ako Stolte médiám priznal, v počiatočných fázach prípravy projektu niektorí vyjadrili obavy z toho, že sa budú náboženstvá miešať, alebo že by realizačnému tímu išlo o vytvorenie nového náboženstva. Realizátorom tejto myšlienky však ide najmä o spájanie ľudí a preukázanie neexistencie nenávisti medzi veriacimi.