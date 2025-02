Európsky megatunel za 2 miliardy bude najdlhším na svete: Prejazd ním vám zaberie až 35 minút

V hlavách ľudí dokážu vzniknúť skutočne megalomanské nápady a už sme boli svedkami realizácie viacerých z nich. A v Európe vzniká ďalší, ktorý vás totálne uchváti.

Nórsko pracuje na ambicióznom projekte a chce priviesť na svet najdlhší a najhlbší podmorský tunel, uvádza The Daily Telegraph. Projekt Rogfast má prepojiť tunelom nórske časti Randaberg a Bokn, medzi ktorými momentálne funguje doprava trajektom. Konkrétne až siedmimi a ich hladký chod komplikujú nástrahy počasia. Po dokončení má tunel uľahčiť všedné fungovanie obrovskému množstvu ľudí a značne urýchli ich dopravu.

Prepíše rekordy

Tunel sa stane súčasťou diaľnice E39 a má dosiahnuť maximálnu hĺbku 392 metrov pod morom, čím si zabezpečí prívlastok rekordný. Jeho dĺžka sa má pohybovať na úrovni 27 kilometrov, čím taktiež nebude mať vo svojej kategórii konkurenciu. Samozrejmosťou bude štvorprúdovka, uvádza nórska spoločnosť Norconsult.

Ak trpíte klaustrofóbiou, prejazd ním nebude pre vás tým pravým orechovým. Táto pre niekoho až zážitková cesta má trvať 35 minút. Britský The Independent dodáva, že mýto by sa mohlo pohybovať na výške 30 libier, čo predstavuje 36 eur. Vzhľadom na to, že projekt má byť dokončený až o niekoľko rokov, je možné, že sa táto suma bude meniť.

Ak sa v budúcnosti vydáte do Nórska, môžete si na svoj itinerár pridať výlet tunelom hneď s niekoľkými prívlastkami „naj“.

Ešte si pár rokov počkáme

Projekt tunela však v minulosti narazil na problémy s rozpočtom a v roku 2019 boli jeho plány pozastavené. Jeho rozpočet sa odhaduje v prepočte približne na 2 miliardy eur.

Výstavba tunela bola po zádrhoch obnovená a podľa súčasných plánov by mal byť dokončený okolo roku 2033.