Európska únia dáva Maďarsku poslednú šancu. Krajine chce zobrať všetky eurofondy, informuje uniknutý dokument

Maďarsko a jeho politika je vo viacerých bodoch v dlhodobom nesúlade s európskou rétorikou a Európskej únii preto začína dochádzať trpezlivosť. Potvrdzuje to aj uniknutý dokument, podľa ktorého má EÚ plán, ako položiť tamojšiu ekonomiku na kolená, informuje Financial Times.

Posledná šanca

V dokumente sa píše, že EÚ je v prípade, ak bude Maďarsko na summite 1. februára naďalej vetovať pomoc Ukrajine, pripravené úplne zastaviť tok eurofondov do krajiny. Naši južní susedia by tak prišli o miliardy eur.

To ale nie je všetko. V ďalšom bode sa hovorí o oslabení pozície Maďarska na medzinárodných trhoch, čo by viedlo k zvýšeniu nákladov krajiny a oslabeniu jej meny. Hoci ide podľa predstaviteľov EÚ iba o „text pod čiarou“, maďarskí politici sa voči informáciám ohradili a hovoria o vydieraní.

Európska únia ale tvrdí, že nájde riešenie, ako pomôcť Ukrajine, a to so súhlasom Maďarska a aj bez neho. Vyhlásil to v utorok poľský premiér Donald Tusk. Pred tohtotýždňovým summitom EÚ chce podľa vlastných slov hovoriť aj s predsedom slovenskej vlády Robertom Ficom. „Tak či onak riešenie nájdeme, s (Viktorom) Orbánom alebo bez neho,“ povedal Tusk.

Summit Európskej únie, na ktorom sa krajiny pokúsia vyriešiť patovú situáciu okolo pomoci pre Ukrajinu, sa uskutoční vo štvrtok v čase blížiaceho sa druhého výročia začiatku vojny na Ukrajine. „Je v záujme Slovenska, aby sa nenachádzalo na politickom a morálnom okraji, kde sa ocitol Viktor Orbán so svojou proputinovskou rétorikou,“ vyhlásil Tusk.