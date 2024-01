Európska únia chce zatočiť s nenávisťou na internete: Poslanci chcú zaradiť nenávistné prejavy medzi trestné činy

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) jasne vystúpili proti nenávistným prejavom. Či už pôjde o tie, ktorých sú plné sociálne siete, alebo zaznejú v inom verejnom priestore, musia byť klasifikované ako trestné činy. Informáciu priniesla TA3.

Dlhodobý problém, ktorý potrebuje riešenie

Nenávistné prejavy na sociálnych sieťach, ale aj v inom verejnom priestore, musia byť podľa poslancov EP klasifikované ako trestné činy. Slová o tom, že treba vytvoriť pravidlá na boj proti nenávisti, zaznievajú z Európskej únie (EÚ) dlhodobo. Členské štáty však túto snahu už dva roky ignorujú a na výzvu nereagujú.

Podľa EP nie je nenávisť na internete ospravedlniteľná slobodou prejavu. Nenávisť v spoločnosti je dlhodobo na vzostupe, aktuálne existujúce pravidlá sa vzťahujú len na nenávistné prejavy motivované rasou, farbou pleti, náboženstva či národným a etickým pôvodom. Hejty na internete v dnešnej digitálnej dobe majú však širší rozmer.

„Nenávisť voči inakosti narastá v Európe aj na samotnom Slovensku,“ povedal europoslanec Peter Pollák.

Ako avizuje EÚ, nové pravidlá by mali venovať zvýšenú pozornosť predovšetkým maloletým osobám, a to pri problémoch so šikanou a kyberšikanou. Okrem toho by mali byť vyškolení odborníci, ktorí by mali obetiam útokov pomôcť riešiť situácie, prípadne zabezpečiť odškodné.