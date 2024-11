Európania sa tešia na zimu na Slovensku. Predpovede sľubujú priaznivé podmienky na lyžovanie, nie však v decembri

Napriek tomu, že sme túto sezónu už zažili prvý sneh, neznamená to, že celá nadchádzajúca zima bude vyzerať podobne. Okrem chladu a snehu je totiž dôležitejšie množstvo, kvalita a stálosť snehových podmienok, ktoré rozhodujú o tom, ako bude zimná sezóna vyzerať.

Ako informuje portál uGOsnow, minuloročná zima sa začala dobre, potom na chvíľu stratila svoje čaro, no snehové podmienky sa naplno prejavili opäť na jej konci. Rovnakú nepredvídateľnosť v počasí môžeme pozorovať aj tento rok, či už ide o letné horúčavy, záplavy, alebo o nečakané snehové zrážky.

Najlepšie podmienky na lyžovanie

Hoci predpoveď počasia nikdy nie je presná veda, prvé ukazovatele naznačujú, že snehové zrážky v Európe budú zmiešané. Jav El Niňo často zvýhodňuje škandinávske regióny, kde je chladnejšie a snehovejšie, zatiaľ čo v ostatných častiach Európy je počasie premenlivejšie.

V decembri by mohlo dôjsť k nepravidelnému sneženiu, ale v januári by sa mali podmienky stabilizovať. Zimy ovplyvnené javom El Niño prinášajú do niektorých častí východnej Európy chladnejšie a snehové podmienky a zimné obdobie 2024/25 vyzerá sľubne. V strediskách ako Bansko v Bulharsku a Jasná na Slovensku sa očakávajú takmer priemerné až nadpriemerné snehové zrážky, najmä vo februári a v marci.

Dokonca podľa nových predpovedí môžu lyžiari na konci sezóny – v marci nájsť výborné podmienky, keďže teploty v strede Európy by mali zostať nižšie ako v západnej Európe.