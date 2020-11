Ešte krvavejší a nechutnejší: Legendárny horor sa vráti v novom spracovaní, v kinách naň nepustia každého

Keď v roku 2003 prvýkrát do kín dorazil horor o kanibaloch žijúcich v odľahlých horách Západnej Virginie, nikto netušil, že by sa z Pachu krvi mohol stať až tak veľký hit. Opak bol však pravdou a snímka si vtedy od mnohých vyslúžila prívlastky ako najnechutnejší a najkrvavejší horor modernej éry. Vďaka úspechu prvého dielu sme sa neskôr dočkali aj ďalších pokračovaní. Teraz prichádza na rad reboot celej série, ktorý má všetky predchádzajúce diely prekonať.

Fakt, že reboot hororovej série Pach krvi (Wrong Turn) sa dočká nového spracovania, je už nejaký ten piatok známy. Doposiaľ sme však nevedeli, čo od neho možno očakávať. A aspoň približný náhľad najnovšie poskytuje americká Filmová asociácia (MPA), ktorá udeľuje ratingy prístupnosti jednotlivým filmom, ktoré chcú tvorcovia a štúdiá uviesť v kinách. Ako informoval web Bloody Disgusting, novodobý Pach krvi dostal ten najvyšší, teda R-kový rating. To v praxi znamená, že snímka bude v kinách pre násilné a krvavé scény prístupná od 18 rokov. Samozrejme, nie je to všetko, čo toto o novom Pachu krvi prezrádza.

Krv bude tiecť potokom

Už dávnejšie tvorcovia prezradili, že pre divákov majú prichystaný solídny reboot, ktorý všetko to, čo sme videli v predchádzajúcich dieloch, doslova prekoná. A ako naznačilo hodnotenie MPA, reboot Wrong Turn bude nielen krvavý a násilný, ale aj nechutný a plný perverzných nadávok. Zdá sa teda, že tvorcovia divákom a milovníkom tejto série nezostanú nič dlžní.

Veľa toho však o novom horore Wrong Turn, ktorý by mal zároveň aj niesť podtitul The Foundation, známe nie je. Vďaka dávnejšie zverejnenej krátkej anotácii vieme, že snímka bude sledovať skupinu priateľov, ktorá sa rozhodne stráviť pár dní turistikou v Harpers Ferry v Západnej Virginii. Ako možno správne tušíte, nedopadne to pre nich práve najlepšie, pretože v horách sa spoznajú s komunitou zvanou „Nadácia“ (The Foundation). Tú tvoria ľudia, ktorí v horách žijú od doby pred americkou občianskou vojnou a neznámych cudzincov teda rozhodne v láske nemajú. Čo to značí, si môže každý domyslieť sám, isté je však minimálne jedno – nie všetci zo skupiny priateľov prežijú a niektorí dokonca veľmi násilnou a krvavou smrťou.

Režisérom Wrong Turn: The Foundation je Mike P. Nelson (režíroval napríklad horor The Domestics), ktorý práce na projekte dokončil ešte minulý rok. O scenár sa postaral autor pôvodného filmu celej série Alan B. McElroy, takže projekt je v naozaj skúsených rukách.

Hlavné psotavy stvárnia menej známe mená, za to však so skúsenosťami na úspešných projektoch. Nájsť medzi nimi možno hercov ako Matthew Modine (Stranger Things), Damian Maffel (The Strangers: Prey at Night), David Hutchinson (American Horror Story), Emma Dumon (The Gifted) a mnohých ďalších.

Už čoskoro v kinách

Kedy sa snímky dočkáme v kinách, zatiaľ nevedno. Premiéru nemal ani prvý trailer a všetky doposiaľ zverejnené propagačné materiály len uvádzajú staré-známe „Comming Soon“. Treba teda už len veriť, že to tak aj skutočne bude.

Pozrite si trailer prvého dielu:

Pôvodný Pach krvi do kín po celom svete dorazil v roku 2003. Vtedy nízkorozpočtový film si získal srdcia divákov a oslávil nemalé finančné úspechy. Niet preto divu, že o štyri roky neskôr sme sa dočkali rovnako celkom obstojného pokračovania. Potom sa ale séria začala vymykať z rúk a zvyšné pokračovania sa už na svojich predchodcov ani z ďaleka nechytali. Aj preto sa Wrong Turn 3: Left for Dead (2009), Wrong Turn 4: Bloody Beginnings (2011), Wrong Turn 5: Bloodlines (2012) a Wrong Turn 6: Last Resort (2014) v našich kinách už neobjavili a určené boli rovno do video distribúcie. Uvidíme teda, čo prinesie plánovaný siedmy film.