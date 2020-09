Ešte drsnejšie a krvavejšie? Pokračovanie Umučenie Krista bude najväčším filmom v histórii kinematografie

Hovorí sa o ňom už dlho, no zdá sa, že až teraz je projekt doslova na spadnutie. Herec a režisér Mel Gibson pripravuje Umučenie Krista 2 a podľa predstaviteľa samotného Spasiteľa, herca Jima Caviezela, to bude najväčší film v dejinách svetovej kinematografie.

Už Gibsonov prvý film bol kritizovaný na všetkých frontoch nielen pre zjavný antisemitizmus, ale najmä pre brutálne a nemálo krvavé scény ukrižovania a mučenia. Ani kritika zo všetkých strán však snímke v úspechu nezabránila. So ziskom 620 miliónov dolárov ide o jeden z najzárobkovejších mládeži neprístupných filmov, aké kiná kedy uviedli. A teraz príde pokračovanie, informuje web Screenrant.

Od ukrižovania k zmŕtvychvstaniu

Rovnakú brutalitu však očakávať zrejme nemusíme, aj keď ktovie, možno Mel Gibson opäť prekvapí. Príbeh Ježiša Krista v chystanom Gibsonovom filme bude po ukrižovaní pokračovať jeho zmŕtvychvstaním. To napokon potvrdzuje nielen názov filmu The Passion of the Christ: Ressurection, ale aj hlavný hrdina filmu, herec Jim Caviezel, ktorý Krista vo filme z roku 2004 stvárnil.

Ten sa v nedávnom rozhovore pre Breitbart News vyjadril, že náčrt scenára mu už Gibson stihol poskytnúť a podľa neho pôjde o najväčší film v dejinách svetovej kinematografie. Nič bližšie však zatiaľ prezradiť nemohol. Napokon, ani scenár k Umučeniu Krista 2 zatiaľ nie je hotový a Gibson na ňom ešte pracuje a vylepšuje ho, aby opäť mohol rozpútať vlnu vášnivých diskusií.

Roky pripravovaný sequel

O priamom pokračovaní kontroverznej snímky sa však hovorí už niekoľko rokov. Ľady sa s projektom začali viac hýbať v roku 2016, kedy Mel Gibson spolu so scenáristom Randallom Wallaceom prezradili, že na sequeli pracujú. Potom ale bolo dva roky ticho. Projekt sa na pretras znovu dostal v roku 2018, kedy sa v médiách objavili informácie o tom, že Caviezel si zopakuje hlavnú rolu.

Kedy sa snímky Umučenie Krista 2 dočkáme, je nateraz otázne. Čakať však rovnakú brutalitu ako v prípade prvého príbehu však nemožno. Napokon súčasná kinematografia už je ostrieľaná akosi viac a aj diváci viac znesú, takže mnohé znepokojivé zábery by už kritici nemuseli zatracovať. Isté však je, že aj chystané pokračovanie do kín naláka veľa divákov a Gibsonovi sa opäť podarí to, čo v prípade jednotky – komerčný úspech pre náboženský film. A to je niečo, čo si veľa filmárov pripísať na účet zásluh nemôže.