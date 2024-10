Energie budú drahé, ľudia stále nevedia, aká príde pomoc: Premiér Fico nesúhlasí s vysokými cenami, takto to chce riešiť

Slovenské domácnosti sa ani na konci októbra pred Dušičkami nedozvedia, ako to bude vyzerať so štátnou pomocou v budúcom roku v boji proti drahým energiám. Nielen slovenské domácnosti tak zostávajú v správnom energetickom napätí. Konkrétnosti energopomoci sa nedozvedeli ani poslanci parlamentného hospodárskeho výboru.

Opozícia sa snažila detaily dozvedieť na mimoriadnom výbore, ten však pre postoj koaličných poslancov nebol uznášaniaschopný, a teda skončil skôr ako začal. Vládni predstavitelia sú presvedčení, že je ešte čas na predstavenie budúcoročnej energetickej pomoci slovenským domácnostiam. Opoziční poslanci samozrejme už od svojej podstaty bijú na poplach a kričia, že na predstavenie energopomoci je už neskoro.

Výška a adresnosť pomoci sú zatiaľ neznáme

Na hospodársky výbor neprišli ani pozvaní ministri, ministerka hospodárstva Denisa Saková a minister financií Ladislav Kamenický. „Pomaly už neviem ani ako ministerka Saková vyzerá, je to tá najneviditeľnejšia ministerka tejto vlády. Chceli sme sa ministrov pýtať na to, ako to bude vyzerať s energopomocou na budúci rok, pretože do dnes nemáme žiadne oficiálne informácie. Nevieme, či bude plošná alebo adresná, koľko bude na tú pomoc určených financií,“ povedal po (ne)zasadnutí hospodárskeho výboru poslanec za SaS Karol Galek.

Opoziční poslanci volajú po adresnej energetickej pomoci, a to aj napriek tomu, že počas ich vládnutia, počas ministrov za SaS na ministerstve hospodárstva, bola pomoc s energiami plošná. „Tento rok sa na energopomoc minie podľa odhadov asi 600 miliónov eur. Pokiaľ by táto pomoc už v tomto roku bola adresná, tak by sme vedeli ušetriť asi 480 miliónov eur,“ myslí si Galek.

Opoziční poslanci chcú, aby ministri Saková a Kamenický prišli o energopomoci porozprávať do pléna. „Keďže sme sa na výbore nedozvedeli, či bude pomoc, aká bude pomoc a kto ju vlastne dostane, rozhodli sme sa, že podáme uznesenie, na základe ktorého si ich pozveme do pléna Národnej rady SR, kde sa ich budeme pýtať presne na toto isté,“ konštatoval Galek, podľa ktorého chcú uznesenie schváliť ešte počas aktuálnej schôdzi parlamentu.

Premiér je proti zdražovaniu

Nateraz je iba isté, že desiatky až stovky miliónov eur z našej spoločnej kasy pôjde na boj s cenami energií, a že téma energopomoci sa stala premiérskou témou. Premiér Robert Fico už dal veľmi jasno najavo, že nebude súhlasiť s extrémnym zdražovaním energií pre domácnosti. „Snáď nikto odo mňa neočakáva, že budem súhlasiť s tým, aby plyn išiel hore o 25 %. Alebo, aby išlo teplo hore. Na to tiež sa musíme pripraviť, hľadáme teraz rôzne zdroje. Rokovali sme o tom na úrovni Európskej komisie,“ povedal v nedeľu (20.októbra) v televízii TA3 v relácii V politike Robert Fico. Vláda by mala podľa neho predstaviť energopomoc v najbližších dňoch, má už za sebou aj rokovania o tejto pomoci s Európskou komisiou.

Vládny kabinet Roberta Fica v súčasnosti čaká na cenové výmery, ktoré má schváliť Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Ten plánuje prezradiť ním schválené ceny energií začiatkom decembra. „Vedieme veľmi tvrdé rokovania na všetkých úrovniach, pretože ja sa domnievam, že by bolo veľmi nesprávne sa na to len tak pozerať a nerobiť nič,“ dodal Fico.

O pomoci sa rokuje

Ministerstvo hospodárstva stále deklaruje, že o energopomoci rokuje so všetkými kompetentnými. Celý rok sa snaží nastaviť aj adresnú pomoc s drahými energiami. S nastavením adresnej energopomoci to však nie je také jednoduché, ako sa zvykne vykrikovať na tlačových konferenciách. Ďalší minister hospodárstva sa tak trápi s tým, aby našiel naozaj spravodlivý kľúč, vďaka ktorému by sa k dotáciám na drahé energie dostali len rodiny, ktoré to naozaj potrebujú. Vykrikovať na verejnosti populistické heslá, že plošné dotácie sú zlé a „oligarchom“ vykurujúcim bazény nič nedáme, totiž pri spravodlivom nastavení adresnej pomoci nestačí.

Koľko prostriedkov by malo smerovať na boj s drahými energiami ako je vyššie spomínané zatiaľ nie je jasné. Hovorí sa o 200 až 400 miliónoch eur. Na zmiernenie vplyvu vysokých cien energií pritom predchádzajúce vlády už vyčlenili spolu 5 miliárd eur, v roku 2022 zhruba 1,5 miliardy eur a v minulom roku 3,5 miliardy eur. Súčasná vláda na tento rok pripravila na energodotácie 1,25 miliardy eur. Je pravdou, že nie všetky prostriedky sa aj v jednotlivých rokoch vyčerpali.