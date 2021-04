Pribudlo 37 obetí, PCR testy odhalili 435 nakazených. Zákaz vychádzania zrejme čakajú zmeny

Na Slovensku v sobotu (24.4) pribudlo 435 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 30 594 PCR testov. Celkovo z nich tak evidujeme 379 911 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

Celkovo sa z ochorenia vyliečilo 648 717 ľudí, štatistiky sa najnovšie budú zverejňovať za jednotlivé týždne, vyplýva zo z grafu NCZI. Ide o počet testovaných PCR aj antigénovými testami. V nemocniciach je aktuálne s ochorením alebo s podozrením naň 1 641 pacientov.

Spolu laboratóriá už na ochorenie otestovali 2 578 835 vzoriek. Ide o počet vzoriek z PCR testov. Počet obetí koronavírusu s pozitívnym testom je 11 495. Zvýšil sa aj počet zaočkovaných osôb, momentálne ich je 1 013 445.

Zmeny v zákaze vychádzania

Hodina, od ktorej platí zákaz vychádzania, by sa mala posunúť a prispôsobiť sa letnému času. V rozhlasovej diskusii RTVS Sobotné dialógy to naznačil minister životného prostredia Ján Budaj , ktorý si myslí, že už v stredu 28. apríla na rokovaní vlády príde k schváleniu úpravy. “Osobne by som to posunul aspoň o hodinu,” uviedol k súčasnému nastaveniu, keď sa zákaz začína o 20.00 h.

V širšej súvislosti zmien, ktoré by mali upravovať pandémiu, sa Budaj vyjadril, že je veľkým fanúšikom legislatívnej skupiny, ktorá pripravuje pandemický zákon. Upozornil však, že prijatie predpisu, ktorý presne a komplexne nastaví riešenie potrebných opatrení bez nutnosti generálne obmedzovať práva a slobody, je komplikované, o to viac v krátkom čase do vypršania aktuálneho núdzového stavu. “Ak sa to nestihne, svet sa nezrúti, budú sa teda postupne uvoľňovať opatrenia podľa COVID automatu a budeme pružne reagovať na vývoj situácie,” uviedol.

Minister mieni, že uvoľnenie opatrení od 26. apríla je uvážlivé, zmeny sú podmieňované dodržiavaním pravidiel a boli prekonzultované s odborníkmi. Nemyslí si preto, že v dôsledku otvorenia terás i fitnescentier reálne hrozí zhoršenie pandemickej situácie. Optimizmus mu v tejto súvislosti dodáva aj klesajúci trend hospitalizovaných v nemocniciach a zvyšujúci sa počet zaočkovaných na Slovensku.