Pil som len preto, aby som neskočil z okna: Ben Affleck prezradil, ako mu Batman zničil život, bol psychicky na dne

Ben Affleck patrí k najznámejším menám Hollywoodu, má za sebou viacero špičkových filmov. Pred niekoľkými rokmi pracoval aj na role Batmana, no to mu pravdepodobne nesadlo podľa predstáv. Podľa vlastných slov mu natáčanie doslova zničilo život.

Hollywood je miesto, v ktorom sa okrem celosvetového úspechu a peňazí občasne objaví aj depresia a smútok. Na hercov a herečky je často vyvíjaný silný tlak a niektoré filmové úlohy si žiadajú omnoho viac, než „len“ herecké nadanie.

Svoje o tom vie už aj Ben Affleck, ktorý sa v rozhovore pre The Hollywood Reporter rozhovoril o tom, ako mu rola v Justice League (Liga spravodlivosti) zruinovala život. Justice League je film z roku 2017, v ktorom okrem Afflecka ako Batmana vystupujú aj ďalší superhrdinovia DC Comics, napríklad Gal Gadot ako Wonder Woman, Ezra Miller ako Flash či Henry Cavill ako Superman.

Bolo to veľmi náročné obdobie

Aj keď z diváckeho pohľadu malo ísť o skvelý film, snímka nedosiahla požadovaný úspech u divákov ani kritikov a aby toho nebolo málo, Afflecka to dostalo na kolená. Išlo o veľmi búrlivé obdobie, počas ktorého rodák z Kalifornie začal piť príliš veľa alkoholu, pretože bol psychicky na dne.

Herec sa priznal, že komplikácie vznikli najmä v zákulisí, kde podľa vlastných slov videl najviac „svinstva“ vo svojej celej kariére. Veľká časť filmu Justice League sa totiž nahrávala v Anglicku, čo znamenalo dlhodobé odlúčenie od rodiny. „Bol som v hoteli v Londýne, bez detí. Veľmi mi chýbali. Začal som piť príliš veľa alkoholu, bolo mi mizerne“ načal Affleck vo svojej spovedi.

Premýšľal o skoku z okna

Okrem alkoholu to však zašlo aj omnoho ďalej. Affleck priznal, že počas najťažších dní uvažoval aj o skoku z okna. „Pil som veľa, buď to, alebo by som skočil z okna. Vtedy som si pomyslel, že toto nie je život, ktorý chcem,“ dodal.

Ben Affleck stvárnil Batmana vo filmoch Batman vs. Superman a Justice League, pričom sa objaví aj vo filme The Flash (Blesk), ktorého premiéra je na Slovensku naplánovaná na 15. júna 2023. Sólový film o Batmanovi s Affleckom však nebude, keďže v najnovšej snímke The Batman z roku 2022 už hrá postavu Brucea Waynea Robert Pattinson.