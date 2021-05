Dvojjazyčný certifikát o očkovaní je už dostupný, takto oň požiadate. Potrebovať ho budete na cestovanie

Na stránke Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) je už možné požiadať o certifikát o vykonanej vakcinácii. V pondelok po stretnutí s novinármi o tom informoval generálny riaditeľ NCZI Pavol Capek.

potvrdenie teda nenájdete na stránke korona.gov ale na stránke vakcinacia.nczisk.sk.

O potvrdenie by mali požiadať všetci, ktorí majú v pláne vycestovať za hranice. Potvrdenia o očkovaní budú zasielané e-mailom, na identifikáciu sa bude používať rodné číslo. Systém bude overovať telefón aj emailovú adresu žiadateľa. Po overení údajov a stotožnení očkovaného mu NZCI zašle dokument, prísť by mal maximálne do 24 hodín.

Dočasné certifikáty majú byť platné do 11. augusta, potom ich majú nahradiť tzv. zelené pasy. O krajinách, ktoré budú dočasné certifikáty akceptovať, by mal informovať rezort zahraničia. Certifikát stačí ukazovať v mobile, nie je potrebné ho tlačiť. Zabezpečením, aby nebolo potvrdenie falšovateľské, je QR kód.

Ako uviedol generálny tajomník služobného úradu ministerstva zdravotníctva Peter Ferjančík, na Slovensku budú naďalej stačiť štandardné potvrdenia, ktoré vydávajú po zaočkovaní. To, či bude zahraničie slovenské dočasné očkovacie certifikáty akceptovať, by sa malo podľa neho vyjasniť v priebehu najbližších dní. Po diplomatickej ceste už rezort zdravotníctva zaslal certifikát do zahraničia, následné kroky sú v rukách ministerstva zahraničných vecí.

Termín na 2. dávku AstraZenecy sa nedá zrušiť

Termín na druhú dávku vakcíny od firmy AstraZeneca nie je možné zrušiť. Ak osoba na očkovanie nepríde, v krátkom čase jej bude pridelený ďalší termín. Upozorňuje na to Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) na sociálnej sieti. Štátny ústav na kontrolu liečiv (ŠÚKL) vydal odporúčania týkajúce sa krvných zrazenín s nízkymi hladinami krvných doštičiek po očkovaní vakcínou AstraZeneca.

“V prípade, že vám termín druhej dávky z dôvodu choroby alebo iných závažných udalostí nevyhovuje, nemusíte registráciu rušiť ani posúvať termín,” približuje NCZI. Dodáva, že momentálne sa na Slovensku nekombinujú očkovania rôznymi vakcínami.

Druhá dávka AstraZenecy nesmie byť podľa ŠÚKL podaná ľuďom, u ktorých sa vyskytli krvné zrazeniny s nízkymi hladinami krvných doštičiek po prvej dávke. ŠÚKL ďalej zdravotníkom odporúča, aby kontrolovali znaky krvných zrazenín u pacientov s nízkymi hladinami krvných doštičiek do troch týždňov po očkovaní. Sledovať by mali aj znaky nízkych hladín krvných doštičiek u pacientov s krvnými zrazeninami do troch týždňov po očkovaní.