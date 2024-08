Dovolenkové peklo: Asi 200 Slovákov uviazlo v obľúbenom letovisku, netušia, kedy sa dostanú domov. Noc strávili na letisku

Meškanie lietadla dokáže poriadne znepríjemniť dovolenku. No ocitnúť sa v koži týchto Slovákov by ste sa v žiadnom prípade nechceli. Ako informuje portál TV Noviny, približne 200 našincov uviazlo na letisku v populárnej tureckej destinácii a druhý deň čakajú, ako sa situácia vyvinie.

Slováci zostali zaseknutí na letisku v Antalyi po tom, ako sa pokazilo lietadlo leteckej spoločnosti Smartwings. Namiesto toho, aby sa po včerajšom poobednom lete vyspali doma vo svojej posteli, noc strávili na letisku o hlade. Alebo aspoň takmer, dostali bagetu s nealkom.

Najprv do oneskoreného lietadla skutočne aj nastúpili, no museli z neho von, pretože bola ohlásená porucha. Približne do polnoci pobudli na letisku a potom dostali inštrukcie, že v Turecku ešte nejaký ten čas musia zostať. Do hotela sa dostali až nad ránom.

Nedeľu na poludnie trávia cestujúci stále v letovisku a nemajú poňatia o tom, kedy sa dostanú domov.