Dostanú výrazne menej ako Česi. Toľkoto eur získajú slovenskí športovci za medaily z Tokia

Olympijskí víťazi z tokijských hier v českom tíme sa môžu tešiť na odmenu 2,4 milióna českých korún, čo je v prepočte 94 214 eur. Informovala o tom v tlačovej správe česká Národná športová agentúra (NSA), ktorá schvaľuje odmeňovanie českých športovcov.

Podľa NSA strieborní Česi v Tokiu dostanú 1,8 milióna Kč, čiže 70 658 eur a bronzoví 1,2 milióna Kč, čiže 47 105 eur. Odmeny pre Čechov sú rovnaké, ako na zatiaľ ostatných zimných olympijských hrách v Pjongčangu 2018.

Českí športovci mali v čase schválenia odmien za OH 2020 na konte už osem medailí, z toho štyri zlaté. “Som presvedčený, že športovci si svoje odmeny zaslúžia do poslednej koruny. Propagácia našej krajiny po celom svete, o ktorú sa zaslúžili naši olympijskí medailisti, má pre Českú republiku nevyčísliteľnú hodnotu,” uviedol predseda NSA Filip Neusser.

NSA rovnako schválila odmeny pre viacčlenné tímy ako aj pre medailistov z paralympijských hier v Tokiu, ktoré nasledujú dva týždne po skončení olympijských hier. Napríklad zlaté české deblistky v tenise Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková si rozdelia 3,18 milióna Kč, čiže 124 833 eur. Pre paralympionikov sú pripravené odmeny v rovnakej výške, ako je to u olympionikov. “Je to náš odkaz do športového prostredia, že pristupujeme rovnako k všetkým športovcom,” uviedla podpredsedníčka NSA Markéta Kabourková.

Ako sú na tom Slováci?

V porovnaní s Čechmi sú slovenské odmeny za medaily na OH 2020 o čosi nižšie. Prezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV ) Anton Siekel už pred začiatkom OH informoval, že za zlatú medailu športovec dostane odmenu 50-tisíc eur, za striebro 40-tisíc a za bronz 30-tisíc eur.

“Odmeňovanie našich medailistov sa od predchádzajúcej olympiády nezmenilo. Tentoraz sa na spolufinancovaní chce podieľať aj štát, ale my sme pripravení športovcom záväzky vyplatiť aj tak,” povedal Anton Siekel na webe sport24.pluska.sk.

Odmeny ostatných krajín

Rovnaký zdroj informoval aj o tom, že na najvyššie odmeny za zlatú medailu sa môžu tešiť športovci Singapuru, až 849 902,53 eur. Zo športovo vyspelých krajín si najviac cenia zlato Taliani (140 350,88 eur). Rusi dostanú za víťazstvá na OH 50 682,26 eur a Američania 31 851,85 eur. Špeciálna kategória sú Briti, Nóri a Švédi, ktorí svojím olympijským víťazom negarantujú žiadne odmeny.