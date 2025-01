Dostala tiket, ktorý jej priniesol 10 miliónov: Výhra žene kompletne zničila celý život, premenil sa na nočnú moru

Tonda Lynn Dickersonová pracovala v roku 1999 v alabamskej reštaurácii Waffle House. Počas typickej pracovnej zmeny jej zákazník menom Edward Seward dal obslužné vo forme tiketu do lotérie. Tikety venoval aj štyrom ďalším zamestnancom. Kým štyri čašníčky nezískali nič, Tondu po otvorení čakal nevídaný šok.

Zistila, že tiket, ktorý dostala, má hodnotu astronomických 10 miliónov dolárov.

Ako píše The Mirror, Tonda prežila najšťastnejší moment v živote. Výhra, hocijako zvláštna, znamenala predstavu života v blahobyte. Znamenala, že už nikdy nemusela pracovať či starať sa o to, ako si zaplatí účty.

Zbehli sa kolegovia, zákazník, aj bývalý manžel

Tonda nebola hlúpa a nezachovala sa tak, ako mnohí, ktorí sa rozhodli výhru premárniť nezodpovedným hýrením. Namiesto toho si naplánovala, že bude výhru vyberať postupne – 375 tisíc dolárov každý rok, po dobu ďalších troch dekád.

S týmto plánom skončila pracovný pomer vo svojej práci. Vízia vysnívaného života sa však rozplynula v momente, keď sa o výhre dozvedeli jej bývalí kolegovia.

Tondu okamžite udali. Zo žaloby plánovali získať celé milióny. Na súde v Alabame ju štyri čašníčky obvinili z toho, že výhru by mala rovnomerne rozdeliť medzi zamestnancov v službe. Súd trval len 45 minút – počas neho svedčil pár z reštaurácie, ktorý túto dohodu údajne videl na vlastné oči.

Súd však dodržal znenie Alabamského zákona. Nielenže dohoda nebola oficiálnou zmluvou, zákon zároveň hovorí o tom, že dohody založené na hazarde, ktoré sú nezákonné, nie sú vymáhateľné.

Vrátil sa aj Seward, spomínaný zákazník a darca tiketu. V žalobe tvrdil, že Tonda (alebo ktorýkoľvek zamestnanec, ktorý vyhrá) mu sľúbil nový pick-up. Jeho tvrdenie však súd odmietol a Seward auto nedostal.

Únos a právne trápenie so štátom

Žena postupne prichádzala na to, že výhra vniesla do jej života nešťastie a tragédiu. Počas ďalšej udalosti ju mal uniesť Stacy Martin, bývalý manžel, ktorý ju odviezol v aute na mólo v Severnej Alabame. Tondu odmietal pustiť, pričom na ňu mieril ručnou zbraňou. Tonda sa však v jednom momente zbrane zmocnila a na bývalého manžela vystrelila, pričom ho trafila priamo do hrude.

Akokoľvek zvláštne to znie, bývalý manžel Tony, po incidente nečelil žiadnemu obvineniu.

Právne trápenie pani Dickersonovej pokračovalo po dlhé roky. Tonda sa rozhodla rozdeliť sa o výhru s rodinou. Spoločne založili spoločnosť, aby sa vyhli plateniu daní z príjmu. To sa štátu, samozrejme, vôbec nepáčilo. Tondu obvinili zo snahy o vyhýbanie sa federálnej dani. V procese toho vyfasovala účet v hodnote viac ako 770-tisíc dolárov.

Tonda sa so štátom naťahovala ďalších 12 rokov. Okrem vysokých daní z príjmu chcel štát, aby zaplatila ďalší 1 milión dolárov za „daň z daru“. Ako nakoniec informuje AL, právnici z firmy Sirote & Permutt v roku 2012 úspešne argumentovali pred daňovým súdom Spojených štátov, že ich žiadosť o vyplatenie dane z darovania nebola v súlade so zákonom.

O Tonde vieme od tej doby len to, že dnes pracuje ako pokerová krupiérka v Mississippi, podľa informácií na jej sociálnych profiloch.