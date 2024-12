Mužovi predpísali lieky, ktoré u neho spustili „kompulzívne gamblerstvo“. Lekára udal a vysúdil od neho 84-tisíc

Za lekárom prišiel pôvodne 66-ročný muž, pretože javil symptómy poruchy známej ako syndróm nepokojných nôh. Ide o neurologickú poruchu, ktorá sa prejavuje nekontrolovateľným nutkaním pohybovať jednou či oboma nohami, aby sme zahnali akýsi nepríjemný či nutkavý pocit. Mnoho pacientov opisuje, že v nohách cítia mravčenie, svrbenie, pichanie či ťažobu, ktorá ustúpi len pri pohybe.

Philip Stevens je pritom už od roku 1995 diagnostikovaný na sklerózu multiplex, pričom pre vážne ochorenie dokonca musel opustiť svoje zamestnanie. S triaškou v ľavej nohe, pre ktorú dokonca nemohol spávať, sa trápil približne od júla 2017.

Ako informuje portál Salisbury Journal, obvodný lekár pri prehliadke uznal, že Stevens trpí spomínaným syndrómom.

Ako riešenie dostal Ropinirol. Ide o liečivo na predpis, známe ako antagonista dopamínu, ktoré sa predpisuje okrem liečby syndrómu nepokojných nôh v prípadoch, akými je liečba Parkinsonovej choroby.

Liek môže spustiť impulzívne správanie, o ktorom Stevens nevedel

Ako informuje príbalový leták na portáli ADC, neschopnosť odolávať impulzom, menovite, „silný impulz nadmerného hráčstva napriek vážnym osobným alebo rodinným dôsledkom“, skutočne patrí medzi možné vedľajšie účinky liečiv s touto aktívnou látkou.

Daný leták (ktorý opisuje možné účinky Ropinirolu), zároveň upozorňuje pacientov, aby v prípade akéhokoľvek prejavu nezvyčajného nutkania či správania, vrátane „nadmernej hry hazardných hier“ či „nadmerného sexuálneho správania“, okamžite upozornili svojho lekára. Lekár by mal následne, podľa vážnosti stavu, buď znížiť dávky, alebo liečbu rovno ukončiť.

Podľa právnych zástupcov pána Stevensa zo spoločnosti Leigh Day, však nebol o možných vedľajších účinkoch riadne informovaný. Praktický lekár mu údajne nepovedal nič, čo by naznačovalo, že liek na predpis u neho môže spustiť kompulzívne správanie, akým je nakupovanie či gamblerstvo.

Pán Stevens sa síce hazardu predtým úplne nevyhýbal, avšak jeho stávkovanie a sledovanie konských dostihov bolo vždy „opatrné a úmyselné“.

Krátko po začiatku liečby sa mu však stávkovanie úplne vymklo spod kontroly. Stávkovať začal každý deň, nevedel sa ovládať. Dokonca to zašlo do bodu, kedy sa zobudil uprostred noci, aby mohol stávkovať ďalej.

Kompulzivita počas rokov rástla – Stevens začal nakupovať množstvo oblečenia, ktoré skrýval pred manželkou.

Každý deň nakupoval a hazardoval, míňal tisíce libier

Postupne sa prepracoval na prenos kompulzivity do denného života – začal chodiť každý týždeň na trojdňové rybárske výlety, pričom mal pocit, že ho k tomu čosi nútilo, pričom zároveň nakupoval enormné množstvo rybárskeho vybavenia, ktoré vôbec nepotreboval.

Stevens navštívil v októbri 2021 neurológa. Po štyroch rokoch brania Ropinirolu mu odborník poradil lieky okamžite vysadiť. Avšak Stevens údajne nedostal informáciu o tom, že liek treba vysádzať postupne, z dôvodu hrozby obrovských abstinenčných príznakov.

Tie čoskoro dorazili v podobe zmesi vyčerpania, halucinácií a veľkej paranoje. Dokonca v jednom bode žiadal svoje deti o to, aby si urobili DNA test, pretože neveril, že sú jeho. Následkom toho Stevens upadol do veľkej depresie a v auguste 2022 sa spojil s miestnym krízovým tímom pre duševné zdravie.

„Minul tisíce libier na webových stránkach s online hazardom,“ povedala hovorkyňa. „Jeho hazard sa stal nutkavým. Stávkoval na všetko, na čo mohol. Prestal sa starať o víťazstvo. Necítil kontrolu nad vlastnými činmi.“

Prišiel o roky života, dodnes sa z toho úplne nespamätal

Pán Stevens za to, čo označil ako vážne zanedbanie lekárskej starostlivosti, nakoniec vysúdil sumu v hodnote zhruba 84-tisíc eur. Žiadne peniaze mu však nevrátia stratené roky, o ktoré v dôsledku neinformovania užívania liekov prišiel.

„Nie som ten istý človek ako pred Ropinirolom,“ povedal muž. „Abstinenčné príznaky spolu s hanbou za moje nutkavé správanie ma psychicky vyčerpávali. Dodnes som sa z toho nespamätal.“

Na dobrú nôtu, v procese Stevens neprišiel ani o svoje manželstvo, ani o svoju rodinu. „Začínam pomaly hľadieť viac dopredu. Možno jedného dňa uverím, že to, čo sa mi prihodilo, nebola moja chyba,“ hovorí na záver.

My si z tohto tragického prípadu asi len môžeme vziať ponaučenie, že napriek dôvere k lekárom by sme nemali zanedbať štúdium potenciálnych vedľajších účinkov liečiv, aby sa nám čosi podobné nikdy nestalo. Nakoniec, aby aj lekári mysleli na to, že ich pacienti dostanú pred liečbou všetky potrebné informácie o možných vedľajších účinkoch, ktoré by mali sledovať.