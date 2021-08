Dostal Nobelovu cenu za mier, dohliadal na zabitie Usámu bin Ládina. Barack Obama prepísal dejiny amerických volieb

Celým menom Barack Hussein Obama II. sa v januári 2009 stal prezidentom USA ako prvý a zatiaľ jediný Afroameričan v úrade. Tento úspech sa mu o štyri roky podarilo zopakovať a bol tak prezidentom dve funkčné obdobia. Dnes, 4. augusta sa tento bývalý americký prezident dožíva veku 60 rokov.

Narodený na Havaji

Barack Obama sa narodil síce v USA, nie však na kontinente, ale na Havaji, konkrétne v hlavnom meste – Honolulu a to 4. augusta 1961.

Jeho korene siahajú do africkej Kene, keďže Barackov otec prišiel do USA ako zahraničný študent. V roku 1960 sa zoznámil s beloškou a študentkou z Kansasu Ann Dunhamovou počas štúdia na Havajskej univerzite. 6 mesiacov pred tým, ako sa mal budúci prezident USA narodiť, sa Barack Obama starší a Ann zosobášili, no keď mal ich syn dva roky, tak sa aj rozviedli. Barack Obama starší sa potom vrátil do Kene, kde pôsobil na ministerstve financií. V roku 1982 však zomrel pri automobilovej nehode, teda vtedy, keď mal jeho syn 21 rokov. Od odchodu do Kene až do svojej smrti sa so synom videli iba raz.

Detstvo budúci prezident Barack Obama strávil aj v Indonézii, kde sa jeho matka druhýkrát vydala. Do svojich desiatich rokov tak Obama navštevoval školu v Jakarte, hlavnom meste Indonézie. Potom sa ale Obama presťahoval naspäť na Havaj a žil so starými rodičmi z matkinej strany. Matka ostala v Indonézii, kde pracovala ako antropologička a na Havaj sa vrátila až v roku 1994, krátko predtým ako zomrela na rakovinu.

Úspešná a postupná kariéra

Obama v roku 1983 získal titul bakalára na Kolumbijskej univerzite v New Yorku, kde študoval politológiu a medzinárodné vzťahy. Potom pracoval tri roky ako terénny koordinátor v chudobnej černošskej komunite v Chicagu.

Na jeseň v roku 1988 sa rozhodol v štúdiu pokračovať a začal študovať právo na Harvardovej univerzite. V roku 1990 sa stal šéfredaktorom prestížneho univerzitného právnického časopisu Harvard Law Review ako vôbec prvý Afroameričan. O rok neskôr získal titul doktora práv s čestným uznaním.

Jeho kariéra následne pokračovala v oblasti vyštudovaného práva a nastúpil do malej právnickej firmy špecializujúcej sa na občianske práva v Chicagu. Svoje vedomosti chcel poskytnúť aj študentom a v rokoch 1992 – 2004 vyučoval ústavné právo na právnickej fakulte University of Chicago.

Počas toho, ako sa začal vyučovať na škole si zobral za manželku právničku Michelle Robinsonovú. Spolu majú dve dcéry a to Maliu Ann (23 rokov) a Natashu (20 rokov).

Cesta do Bieleho domu

Barack Obama mal však hlavne politické ambície. V roku 1997 sa mu podarilo získať politický post v Senáte štátu Illinois, kde pôsobil do roku 2004. V roku 2000 kandidoval aj do snemovne reprezentantov USA, avšak neúspešne. Potom sa však stal členom amerického Senátu.

Počas kampane pred voľbami do tejto funkcie Obama kritizoval vedenie vojny v Iraku, vyjadril sa k sociálnym a ekonomickým prioritám americkej vlády. Za prejav na Demokratickom kongrese si vyslúžil uznanie.

Vo februári 2007 v Springfielde v Illinois Obama oficiálne oznámil, že sa bude uchádzať o nomináciu Demokratickej strany do prezidentských volieb v roku 2008.

Jeho súperkou v primárkach bola Hillary Clintonová, ktorá sa po neúspechu napokon stala ministerkou zahraničných vecí vo vláde svojho protikandidáta. Stal sa tak demokratickým kandidátom vo voľbách a súperil s republikánom Johnom McCainom. 4. novembra 2008 sa mu podarilo zvíťaziť a do úradu nastúpil 20. januára 2009 ako 44. prezident Spojených štátov amerických a prvý afroamerický prezident tejto krajiny.

Úradovania v Bielom dome sa Obama ujal po ôsmich rokoch pôsobenia Georgea W. Busha na tomto poste. V USA sa tak opäť dostali k moci demokrati. Pred svojou prvou inauguráciou sa vyjadril, že svoj pôvod považuje za príležitosť na prekonanie rasových rozdielov v americkej spoločnosti. Obama si do úradu viceprezidenta vybral Joea Bidena, súčasného prezidenta USA.

Nobelovka, Ládin a reformy

Ako nastávajúci prezident Barack Obama čelil mnohým výzvam ako ekonomickému kolapsu, vojnám v Iraku a Afganistane aj pretrvávajúcej hrozbe terorizmu. Zasadil sa za zákon umožňujúci rozšíriť zdravotnú starostlivosť na väčší počet Američanov či legislatívu reformujúcu národné finančné inštitúcie.

Ukončil vojnu v Iraku a umožnil lepšiu dostupnosť vzdelania. 9. októbra 2009 sa stal laureátom Nobelovej ceny mieru. Nórsky výbor Nobelovej ceny mu ju udelil za “mimoriadne úsilie o posilnenie medzinárodnej diplomacie a spoluprácu medzi národmi”. Výbor ocenil, že Obama dal svetu “nádej na lepšiu budúcnosť“, pričom poukázal aj na jeho víziu a úsilie o svet bez jadrových zbraní.

Afroamerický prezident ale taktiež dohliadal na zabitie vodcu teroristickej siete al-Káida Usámu bin Ládina. 2 mája 2011 Barack Obama v priamom prenose na televízii CNN oznámil, že americké jednotky Usámu bin Ládina vypátrali a zabili.

Nasledujúci rok Barack Obama v súboji s republikánom Mittom Romneym opätovne obhájil svoj úrad. Blízky východ zostal kľúčovou výzvou jeho zahraničnej politiky. Za jeho vlády bola dosiahnutá jadrová dohoda s Iránom. Obamova administratíva taktiež prijala dohodu o zmene klímy, ktorú podpísalo 195 krajín, s cieľom znížiť emisie skleníkových plynov a spomaliť globálne otepľovanie.

Obamovo funkčné obdobie sa skončilo 20. januára 2017 a kde ho na poste prezidenta nahradil kandidát Republikánskej strany Donald Trump.

Nestiahol sa

Po skončení svojho funkčného obdobia Barack Obama podnikal rôzne zahraničné cesty, vystupoval na ekonomických fórach a vydával vyhlásenia k spoločenskému dianiu. Viackrát kritizoval politiku Donalda Trumpa.

Špekuluje sa, že aj kvôli kritike, ktorú predniesol voči Trumpovi, mu bola poslaná v balíku bomba. Ten však zachytila tajná polícia počas prehliadky pošty. Za poslanie balíka bol páchateľ odsúdený na 20 rokov väzenia.

Obama je autorom viacerých kníh, ako napríklad The Audacity of Hope: Thoughts on Reclaiming the American Dream, ktorá je úvahou o znovuobjavovaní amerického sna, diela pre deti Of Thee I Sing: A Letter to My Daughters, memoáre Dreams from My Father: A Story of Race and Inheritance. V roku 2020 vyšla kniha s názvom A Promised Land, v ktorej popisuje začiatky svojej politickej kariéry.

Obamovci v súčasnosti žijú v rodinnom dome vo Washingtone. Vo februári spolu s hudobníkom Bruceom Springsteenom začali vysielať podcast Renegades: Born in the USA, kde obaja diskutujú o ich zázemí, o hudbe alebo o Amerike.