Dospelí začuli výstrel. 3-ročný chlapec sa neúmyselne zastrelil na svojej oslave narodenín

Trojročný chlapec sa v Spojených štátoch neúmyselne smrteľne postrelil zbraňou, ktorú našiel počas svojej sobotňajšej narodeninovej oslavy. Informovala o tom v utorok agentúra AFP s odvolaním sa na tamojšiu políciu.

K nehode došlo v obci Porter, 40 kilometrov od mesta Houston v americkom štáte Texas. Chlapec oslavoval narodeniny spolu so svojou rodinou a priateľmi. Dospelí zrazu pri hraní kariet začuli výstrel a chlapca našli so strelným poranením hrudníka.

