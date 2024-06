Mamička nikdy neodkladá nákupný vozík. Tvrdí, že má na to dobrý dôvod, ľudia to však považujú za bizarné

Jedna mamička rozprúdila diskusie pre svoj názor, ktorý mnohí označili za bizarný a navrhli jej rýchly spôsob, ako jej problém vyriešiť.

Leslie Dobsonová, ktorá na webovej stránke uvádza, že je klinická a forenzná psychologička, nedávno zverejnila video na sociálnej sieti, ktoré rozprúdilo diskusie a donútilo rodičov zamyslieť sa. Vo videu, ktoré má už viac ako 11 miliónov pozretí totiž vysvetľuje, prečo nevracia nákupný vozík, keď ide s deťmi do supermarketu. Informuje Huffpost.

Nikdy nevracia vozík

Mamička natočila krátke video, no aj 16 sekúnd stačilo na to, aby sa rýchlo stala virálna. „Neodkladám nákupný vozík a vy ma za to môžete odsudzovať, koľko chcete,“ hovorí Dobsonová vo videu, ktoré natočila zo svojho auta.

„Nehodlám naložiť potraviny do auta, usadiť deti do auta a potom ich nechať v aute, aby som išla vrátiť vozík. Takže ak sa na mňa chcete pozerať krivo – choďte do prdele,“ dodala mamička a ukončila videu. Napriek tomu, že nepovedala viac, video dostalo obrovskú odozvu. Reagovalo naň viac ako 100 000 používateľov.

Dá sa to

Mnohí pritom písali, že je to otázka slušnosti a etikety. „Nikdy nešlo o nákupný košík. Ide o princíp. Je to o odpovedi na otázku: Som ochotný venovať nejaký čas zo svojho dňa, aby som urobil niečo pekné bez nároku na odmenu?“ stálo v jednom z komentárov.

Do diskusie sa navyše zapojilo veľa ďalších mamičiek, ktoré vysvetlili, ako tento problém riešia buď strategickým parkovaním, alebo tým, že so sebou na vrátenie vozíka vezmú svoje deti. „Buď vezmite dieťa so sebou, aby ste ho vrátili, alebo si zamknite dvere na tých 20 sekúnd, čo ste preč. Aha, alebo zaparkujte vedľa miesta na vrátenie vozíka. Mám 4 deti a vraciam ho,“ vysvetlila jedna z mamičiek.

Ďalšia sa hneď pridala: „Vezmite so sebou deti, keď vraciate nákupný vozík po tom, ako naložíte potraviny do auta. Mám dve malé deti a VŽDY vraciam vozík ALEBO dokonca zaparkujem hneď vedľa miesta na vracanie vozíkov.“

Obhájila svoje rozhodnutie