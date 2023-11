Domi a Thomas po svadbe predali auto a odišli na cestu okolo sveta: Teraz ľuďom ukazujú, ako si užiť exotiku za málo peňazí

Na Slovensku je často zaužívaným zvykom, že mladí ľudia sa po svadbe orientujú primárne na spoločnú domácnosť, rodinu, či zabezpečenie životného i kariérneho štandardu. To však nie je ani zďaleka prípad Dominiky a Thomasa, ktorí po sobáši predali auto, kúpili si jednosmernú letenku a svoju cestovateľskú vášeň pretavili na cestu okolo sveta, o čom prezradili viac v našom rozhovore.

V rozhovore sa dozviete aj: ako začal ich spoločný cestovateľský život;

kam sa vybrali na prvý výlet;

ako hodnotilo okolie ich rozhodnutie odísť preč;

ako hľadajú lacné alternatívy v exotike;

odkiaľ majú financie na tieto cesty.

Kde sa práve nachádzate a ako dlho sa tam plánujete zdržať?

Pri nahrávaní tejto odpovede sa nachádzame na letisku v Bangkoku, kam sme sa presunuli zo Srí Lanky. Presun nám dal mierne zabrať. Nezdržíme sa tu však dlho. Čakáme na let na Phuket, kde chceme stráviť pár dní. Celkovo v Thajsku sa plánujeme zdržať nejaké 4 týždne, ale záleží to aj od toho, ako sa nám tu bude páčiť. Nemáme totiž ešte kúpené ďalšie letenky. Chceli by sme tu navštíviť známejšie aj menej známe miesta, aby sme ľuďom ukázali, že Thajsko nie je len o tých pár miestach, ktoré sú populárne.

Ako začal váš spoločný cestovateľský život?

Paradoxne, začal na sociálnych sieťach. Konverzáciu začal Thomas a hneď sme sa zhodli, že chceme navštíviť Barcelonu. Tak sme sa rozhodli odísť tam na krásny 5-denný výlet. Tam sme sa vlastne dohodli na tom, že si vytvoríme cestovateľský profil, cez ktorý budeme ľuďom radiť, čo navštíviť, čo vynechať a čomu sa možno vyvarovať, hovorí Domi.

Cestovali ste aj predtým samostatne?

Domi: Ja som predtým bola taká cestovateľka, že sme boli s rodičmi 12-krát autom v Taliansku a raz v Turecku. Stránila som sa takého toho cestovania bez cestovky. Ale potom mi prišiel do života tento zázrak. (smiech)

Thomas: V Európe som toho pochodil celkom dosť aj pred naším stretnutím. Už počas strednej školy som bol rok v Spojených štátoch amerických na výmennom študentskom pobyte. Tam to vo mne nejak začalo. Počas vysokej školy som zas išiel na erazmus do Nórska a už sa to so mnou vlieklo. Hľadal som si k sebe človeka, ktorý to bude ochotný absolvovať so mnou. (smiech)

Po svadbe ste sa zbavili auta, kúpili letenky a odišli preč. Ako vôbec vznikol tento nápad?

Výstupy z komfortnej zóny sme zažívali už viackrát. Minulý rok sme boli na tri mesiace v Španielsku, rok predtým na tri mesiace v Portugalsku a veľmi sa nám tieto dlhšie dovolenky páčili. Zistili sme, že toto je cesta, ktorou by sme sa v rámci cestovania chceli vydať. Chceli sme danú krajinu spoznať lepšie, ako keď tam ste na týždeň, alebo dva. V auguste sme teda mali svadbu, a keď prišla téma na medové týždne, povedali sme si, že prečo ísť nakrátko, ak ešte nemáme záväzky a osud nám to teda doprial.

Ako sa na to pozeralo okolie, možno najbližšia rodina? Predsa len, po svadbe máme u nás zaužívaný „mierne odlišný“ postup v živote mladých ľudí.

Na Slovensku to nie je bežné, aby sa mladí novomanželia vydali len tak na pol roka do sveta. V našom okolí máme veľa zahraničných známych, ktorí žijú veľmi podobným štýlom, čo nás aj inšpirovalo, aby sme nemuseli žiť v tom zaužívanom stereotype „postav dom, zasaď strom a kúp psa.“ (smiech) Naša rodina nás však podporuje, sme v každodennom kontakte, nevzali to nijak v zlom a veríme, že sa tešia aj za nás. A nemajú sa čoho báť, pretože sme prisľúbili, že sa vrátime na Slovensko.

Váš cieľ bol svadobná cesta okolo sveta. Ako vyzerá váš plán ciest na najbližšie mesiace?

Teraz nás čakajú 4 týždne v Thajsku. Aj keď ešte nemáme kúpené letenky, na 99 % sa vyberieme do Vietnamu, kde tiež ostaneme pár týždňov. Tesne pred Vianocami sa dopravíme do Austrálie, konkrétne do Sydney. Plán je prejsť východné pobrežie a potom sa presunúť do Indonézie, kde okrem Bali chceme prejsť aj iné ostrovy.

Prečo ste sa najprv vybrali do Ázie?

Európu máme celkom precestovanú, tak vypadla hneď z hry. Pred 3 rokmi sme boli na dovolenke na Filipínach a veľmi sa nám tam páčilo. Tak sme si povedali, že sa sem chceme vrátiť aj kvôli kultúre a spoznávaniu nových miest.

Ľudom na sociálnych sieťach radíte, ako si lacno a kvalitne užiť dovolenku napríklad na Maldivách. Ako na tieto ponuky natrafíte?

V prvom rade, do plánovania nezapadá žiadna cestovka. Od leteniek až po transfery na ubytovanie si hľadáme samostatne. Využívame rôzne stránky, kde sa hľadajú letenky, niekedy aj niekoľko dní pozorne sledujeme ich ceny. Je za tým tiež veľa hodín sledovania videí, respektíve čítania blogov o danej destinácii, rovnako výber miest, ktoré sa na danom mieste oplatí vidieť. Nedávno sme publikovali video o Maldivách a zistili sme, že tá dovolenka nás vyšla rovnako draho, ako ostatných ľudí dovolenka v Grécku. Išli sme na lokálny ostrov, kde sme mali rovnaký raj na zemi, ako v populárnych rezortoch, kde je to podstatne drahšie.

Nedávno ste cestovali po Srí Lanke aj Maldivách, čo vás na týchto krajinách najviac prekvapilo? Pozitívne aj negatívne.

Maldivy nás prekvapili autentickosťou. Naozaj sú také krásne, ako na obrázkoch, možno ešte krajšie. Tým, že sme boli na lokálnom ostrove domácich, prekvapilo nás napríklad to, že sa tam nesmel predávať ani piť alkohol. Negatívne nás zasiahlo napríklad narábanie s odpadom. Denne ho v strede ostrova vypaľovali, čo spôsobilo nie práve najpríjemnejší zápach. Ale musia to nejako riešiť. Tiež tam bolo veľmi veľa komárov, ktoré boli aktívne len cez deň.

Všetci tam však boli veľmi milí, bolo tam krásne prostredie a veľmi nám to tam chutilo. Čo sa týka Srí Lanky, negatívne nás ovplyvnila ich kuchyňa, ale to je zas asi podľa ľudí, 100 ľudí, 100 chutí. No celkovo domáca kuchyňa na Srí Lanke je veľmi podobná indickej. Sú tam dosť špecifické výrazné koreniny a je to pikantné, čo môže človeku skutočne prekážať.

Veľakrát si dokonca objednáte niečo no spicy (nepikantné), a aj tak to bude možno príliš. Po nejakom čase sme už začali vyhľadávať iné, ako lokálne jedlá typu burger, pizza, wrapy a dalo sa tam tak fungovať bez problémov, pretože ponuka reštaurácii je naozaj široká. Čo nám ale veľmi chutilo, boli raňajky. Väčšinou sme ich mali v cene ubytka a pripravovali nám lokálne špeciality, ktoré boli chutné. Celkom nás zarazilo aj to, keď sme prišli na letisko, doslova sa na nás vrhli všetci tuktukári (kvázi lokálni taxikári, pozn.). Prekvapila nás aj mnohorakosť Srí Lanky, ktorá je veľmi rozmanitá od džungle cez safari až po pekné hory, pričom na juhu sú nádherné pláže.

Na internete ukazujete život na krásnych plážach. Má pre vás cestovanie po svete aj nejaké skryté negatívne momenty, ktoré na sociálnych sieťach nezdieľate?