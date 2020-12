Domáce zvieratá ako superhrdinovia. Počas lockdownu zohrávajú v životoch ľudí významnú úlohu

Keď koronavírusová pandémia začala eskalovať, každý kto mohol ostal pracovať doma. To ale znamenalo, že sme sa začali menej stretávať, a to nielen s kolegami, ale aj s priateľmi či známymi. Človek je však spoločenský tvor a ľudský kontakt je nevyhnutnou súčasťou zdravého a šťastného života.

V tomto období však veľmi dobre, ako informuje portál IFL Science, poslúžili domáci miláčikovia. Dôkazy o tom prináša nová štúdia uverejnená v časopise Journal of Behavioral Economics for Policy.

Robia cennú spoločnosť

Kokteil uzamknutia vo vlastnom domove a riziko nezamestnanosti či sociálnych neistôt je ťažké len tak prekonať. Keď je človek v strese, o to viac túži po fyzickom upokojení v podobe spoločnosti, dotykov a maznania. Na to je priam ideálna či už mačka, ktorá spokojne pradie na gauči, alebo pes túžiaci po vašej pozornosti.

Nová štúdia vedená Janette Youngovou z univerzity South Australia načrtáva, že domáce zvieratá hrajú rozhodujúcu úlohu pri ochrane svojich majiteľov pred ohrozujúcou realitou sociálnej izolácie.

Aj iné zvieratá ako psy a mačky

V štúdii sa uskutočnili rozhovory s 32 majiteľmi domácich miláčikov a ich výsledky ukázali, že 90 % z nich označilo domáce zvieratá ako zdroj pohodlia a relaxácie. Ich vzťah tiež nie je vždy pasívny, pretože mnohí hovorili o vrodenej schopnosti svojich miláčikov “vedieť”, keď pán potreboval ich prítomnosť.

To im dalo lepší pocit, pričom sa pozitívne reakcie netýkali iba psov a mačiek, ale ľudia tiež spomínali vtáky, ovce, kone či plazy, ktoré im poslúžil ako zdroj dobrej nálady.

“Spätná väzba, ktorú sme dostali bola, že sa zdá, že aj samotné zvieratá majú z hmatovej interakcie rovnaké potešenie ako ľudia,” uviedla Youngová.

Zvieratá by mali mať aj ľudia v zariadeniach

Domáce zvieratá sa podľa jej zistení javia ako obzvlášť dôležité, keď sú ľudia sociálne izolovaní a poskytujú im pohodlie, spoločnosť a pocit sebaocenenia.

Youngová navrhuje, že na toto by sa malo myslieť a že aj ľudia, ktorí sú izolovaní v nemocniciach, hospicoch a iných zariadeniach by mali mať priestor na to, aby sa im umožnilo mať pri sebe domácich miláčikov.

“Ľudia majú prirodzenú potrebu stretávať sa s ostatnými. Pri absencii ľudského kontaktu túto medzeru dokážu vyplniť aj domáce zvieratá,” dodáva Youngová, pričom poukazuje na ne ako na efektívny nástroj zmierňovanie duševných a fyzických stresových situácií.

Portál IFL Science dodáva, že ak nemáte alebo z nejakého dôvodu nemôžete mať domáce zviera, exitujú aj iné cesty. Môžete si umiestniť na balkón či okno kŕmidlo pre vtáky, ktorým takto môžete aj pomôcť zo stravou pri nástupe zimného obdobia.