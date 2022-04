Dokážete na 100% správne určiť, o aké exotické ovocie ide? Sme presvedčení, že nie

Dávnejšie sme vám priniesli kvíz týkajúci sa rozpoznania či ide o ovocie alebo zeleninu. Dnes sme opäť „zabrúsili“ do týchto vôd, avšak dnes vás otestujeme z toho, či poznáte názvy exotického ovocia. Mnohé z nich je možné už kúpiť aj na Slovensku a to v bežných supermarketoch, iné sú stále aj u nás niečím až príliš exotickým. Na výber vám ponúkneme tri možnosti z ktorých je jedna správna. Zvládnete to na 100%?

