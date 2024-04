Dodnes zabáva milióny divákov po celom svete: Kultová séria hororových paródií dostane ďalšie pokračovanie

Kultová parodická filmová séria Scary Movie je medzi divákmi často známejšia než horory, z ktorých si už v piatich vzniknutých dieloch uťahovala. Tak ako býva zvykom, zarezonovali najmä prvé tri diely, zvyšné dva sa už s takou diváckou priazňou nestretli. Naposledy sme mali možnosť vidieť piaty diel v roku 2013. Odvtedy bolo okolo značky Scary Movie viac-menej ticho.

Hororový žáner sa ale za 11 rokov rozšíril o množstvo diel, ktoré nemali možnosť byť sparodované štýlom, aký bol pre sériu Scary Movie príznačný. Kým prvý diel si uťahoval viac-menej len zo slasherov, ktoré v tej dobe zažívali hotový boom (najmä séria Vreskot (Scream) či Tajomstvo minulého leta (I Know What You Did Last Summer)), zvyšné už išli nielen po duchárskych hororoch a trileroch, no a našli sa aj iné žánre, z ktorých sa dali robiť žarty a do konceptu zapadali.

No a keďže, ako spomíname vyššie, hororov, ktoré ešte neboli sparodované, vyšlo za 11 rokov od vydania Scary Movie 5 viac než dosť, nastal čas túto značku rebootovať. Už je to niekoľko dní, čo bol ohlásený vznik nového dielu tejto úspešnej parodickej série. Stáť za ňou produkčne budú štúdiá Paramount Pictures a Miramax, pričom projekt dostal na starosť skúsený producent Neal H. Moritz. Ten stojí napríklad za sériou Rýchlo a zbesilo (Fast & Furious) či za seriálom Prison Break.

S nakrúcaním Scary Movie 6 by sa malo začať už na jeseň tohto roka a hotový film by sme v kinách mali uvidieť niekedy v priebehu budúceho roka. Zatiaľ nie je známe, koho vo filme uvidíme, no je dosť možné, že tvorcovia budú chcieť do nového dielu dostať aj postavy z predchádzajúcich dielov. V tých sme mohli vidieť hercov ako Anna Faris, Charlie Sheen, Regina Hall, Shawn Wayans, Marlon Wayans či Simon Rex a ďalších.