Dočkáme sa už tento mesiac: Zverejnili dátum vydania Crasha Bandicoota pre smartfóny, bude zadarmo

Vydanie kultovej hry Crash Bandicoot určenej pre smartfóny nám tvorcovia sľubujú už niekoľko dlhých mesiacov. Po spustení predpredaja v obchodoch s aplikáciami je ale vydanie už skutočne za rohom. Milovníci mobilných hier sa legendárnej „behačky“ dočkajú ešte tento mesiac.

Potešujúce správy prinieslo vývojarské štúdio King, ktoré mobilnú hru Crash Bandicoot: On the Run vytvorilo. Podľa najnovších správ zverejnených v tlačovej správe sa tejto hry dočkáme už 25. marca, hra bude dostupná pre zariadenia s operačným systémom Andorid aj iOS. Tvorcovia pri príležitosti blížiacej sa premiéry zverejnili aj nový náhľad, ako bude hra vyzerať. Pozrieť si ho môžete nižšie.

Zadarmo, ale potrebný bude internet

Aj keď to tak spočiatku pri pohľade na možný „predpredaj“ hernej novinky Crash Bandicoot: On the Run nevyzeralo, hra sa bude dať stiahnuť zadarmo. Spoplatnené budú však niektoré funkcie, na to už sú ale notorickí hráči akýchkoľvek videohier zvyknutí.

Čo možno bude predstavovať väčší problém, je nutnosť internetového pripojenia pri hraní mobilného Crasha Bandicoota. Súčasťou hry budú totiž rebríčky, pričom čím vyššie sa hráč umiestni, tým viac bodov získa. Za to zároveň prídu aj určité odmeny v rôznych podobách. Zrejme pôjde o rôzne vecičky, ktoré sa budú dať aj dodatočne zakúpiť.

Crash Bandicoot: On the Run tiež ponúkne možnosť hrať za rôzne iné postavičky, za poplatok si tú svoju budete môcť aj personalizovať.

Aktuálne je ešte stále otvorená možnosť predregistrácie užívateľov, ak sa teda chcete dostať k mobilnému Crashovi medzi prvými. 25. marca 2021 už ale prístup k tejto hernej novinke dostaneme všetci.