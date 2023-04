Dôchodcovia môžu získať o 50 eur viac: Minimálne dôchodky by sa mohli o čosi zvýšiť

Minimálne dôchodky by sa mali od októbra tohto roka opäť zvýšiť. Kým od začiatku júla tohto roka základná suma minimálnej penzie pri získaní 30 rokov dôchodkového poistenia stúpne zo súčasných 334,30 eura na 359,30 eura, od októbra tohto roka by mala vzrásť na 383,10 eura. Vyplýva to z návrhu novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi, ktorý do parlamentu predložili poslanci za hnutie Sme rodina Zuzana Šebová, Miloš Svrček a Monika Péter. Sumy minimálnych dôchodkov navrhujú zvýšiť vzhľadom na to, že súčasne majú od októbra stúpnuť aj výšky dávok v hmotnej núdzi. Zámerom je, aby poberateľ minimálneho dôchodku po zvýšení súm pomoci v hmotnej núdzi nebol odkázaný na sociálne dávky.

Od júla tohto roka bude základná výška minimálnej penzie tvoriť 1,36-násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu, od začiatku októbra sa má však zvýšiť na 1,45-násobok sumy životného minima. Ak osoba získala od 31 do 39 rokov dôchodkového poistenia, od októbra sa jej má každý ďalší nadobudnutý rok dôchodkového poistenia nad 30 rokov na výške dôchodku zhodnotiť viac. Za každý rok dôchodkového poistenia nad 30 rokov má minimálna penzia stúpnuť o 2,5 percentuálneho bodu zo sumy životného minima, kým od júla do septembra vzrastie o dva percentuálne body zo sumy životného minima.

Minimálne dôchodky sa od júla tohto roka rozmrazia. Suma minimálnej penzie sa bude určovať staronovým spôsobom. Pre ľudí, ktorí počas života nadobudli 30 rokov dôchodkového poistenia, bude minimálny dôchodok opäť dosahovať 136 % zo sumy životného minima. Suma minimálnej penzie sa bude zvyšovať za každý ďalší rok dôchodkového poistenia o dva percentuálne body a od 40 rokov o tri percentuálne body.