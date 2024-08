2-tisíc ľudí žije v baníckom mestečku v podzemí, „hore“ to nie je možné: Neprežijú tu ani vtáky, padajú z neba

Mestečko, ktoré si vďaka svojmu zameraniu vyslúžilo vo svete prezývku „hlavné mesto opálov“, nájdete v severnej časti Južnej Austrálie. Vyraziť k nemu môžete z mesta Adelaide, ktoré je od opálového podzemia vzdialené „len“ 846 kilometrov severným smerom. O meste napísal portál BBC.

Coober Pedy, austrálske mestečko, ktoré ľudia prirovnávajú k osade na Mesiaci, prosperuje hlavne vďaka žiadanej ťažbe opálu. Od príbytkov po reštaurácie a kostoly, drvivá väčšina života obyvateľov prebieha v podzemí.

„Biely človek v diere“

Názov mestečka plynie zo starého austrálskeho termínu, ktorý vieme voľne preložiť ako „biely človek v diere“. Kým portál BBC hlási, že v mestečku žije až 2 500 obyvateľov, vládny web hovorí o čísle približne 2-tisíc.

Centrovanie baníckeho mesta do podzemia neprebehlo len kvôli tomu, aby mohli byť baníci v práci rýchlejšie. Tvrdou realitou v oblasti je totiž fakt, že život na povrchu je v letných mesiacoch takmer nepredstaviteľný. Teploty sa počas troch až štyroch mesiacov v roku môžu bežne vyšplhať aj na 52 stupňov Celzia. V nepredstaviteľnom teple nedokážu prežiť ani ľudia, ani vtáky, ktoré padajú v strede letu na zem.

Až 60 percent populácie mesta tak obýva domy, ktoré sú zabudované do pieskovcových a prachovcových skál. Vďaka vyvinutej infraštruktúre sa pri prechádzaní po povrchu nad niektorými susedstvami môže stať, že jedinou známkou života bude pár kusov vetracej šachty.

Bez mesta by trh s opálmi možno neprežil

Existencia mesta je kľúčová pre svetový trh, a to práve z dôvodu obrovského množstva opálov v podzemí. Spolu s neďalekými komunitami Andamooka a Mintabie produkujú tieto oblasti až 85 percent svetovej ponuky. Okrem zariadenia, ktoré je v súlade s nárokmi vidieckeho mesta, tak na každom rohu číhajú početné obchody s drahým minerálom.

Obyvatelia austrálskeho mestečka sa však pri riešení životných problémov nemusia spoliehať na liečenie astrologickou „medicínou“. K dispozícii majú kvalitné zdravotné služby vrátane urgentného úrazového a pohotovostného oddelenia, či rezidenčnej a paliatívnej starostlivosti.

Ľudia tiež majú prístup k všetkým základným službám vrátane sociálnej starostlivosti, právnických služieb, vzdelávacích inštitútov a voľnočasových centier. Okrem ťažby opálu mesto prosperuje vďaka cestovnému ruchu, prvovýrobe a podporným službám.

Výlet do mesta je možný, pripravte sa však na to, že vás bude stáť pekné peniaze. Pre jeho vzdialenosť je z mesta Adelaide veľmi nepraktické voliť možnosť jednodňového výletu. Tie viacdenné sa môžu vyšplhať do výšky niekoľko tisíc austrálskych dolárov. A pokiaľ so sebou nebudete mať skúseného sprievodcu, hrozí vám, že sa stratíte – či už v rozľahlej púšti, alebo v komplexe budov ukrytých pod zemou.