Do kina sa už na niektoré filmy nemusíte dostať. Nová vyhláška ministerstva kultúry priniesla tvrdšie pravidlá

Ak patríte k pravidelným návštevníkom kín, možno ste sa s tým už stretli. Od 1. januára je totiž v platnosti nová vyhláška, ktorá upravuje, koho do sály na vybraný film kino pustí a za akých podmienok. Niektorí diváci sa tak na film vôbec nemusia dostať. Známa sieť multiplexov dokonca na svojich kanáloch na sociálnych sieťach informuje, že môže kontrolovať doklady totožnosti.

Známa sieť multikín, ktorá na Slovensku funguje hneď v 12 mestách, na svojom profile na sociálnej sieti Instagram informovala o novinkách, ktoré vstúpili do platnosti na základe vyhlášky ministerstva kultúry č. 328/2023 z.z. a upravujú zákon 40/2015 z.z. §14 od 1. januára tohto roku.

Prispôsobili sa tomu aj televízie

Zmeny, ktoré touto vyhláškou vstúpili od nového roka do platnosti, ste si už mohli všimnúť napríklad aj pri sledovaní TV. Slovenské televízne stanice od nového roka využívajú nový systém deskriptorov, ktorý priniesol jednotný a prehľadný spôsob označovania obsahu v TV programoch a upútavkách. Vďaka nim sú diváci lepšie informovaní o obsahu programov a ich vhodnosti pre rôzne vekové skupiny.

Pri nieketorých filmoch je nutný písomný súhlas zákonného zástupcu

Nová vyhláška ale upravuje aj prístupnosť filmov uvádzaných v kinách, čo možno niektorých divákov po novom roku nepríjemne prekvapilo. Po novom je tak totiž pri filmoch s vekovou nevhodnosťou do 15 rokov možná návšteva osoby mladšej ako 15 rokov iba za predpokladu, že dosiahla vek minimálne 12 rokov a k jej návšteve dal súhlas jej zákonný zástupca, vysvetľuje v príspevku Cinemax.

Ešte prísnejšie pravidlá platia pri filmoch, ktoré boli prístupné až od 18 rokov. „Pri filmoch s nevhodnosťou a neprístupnosťou do 18 rokov nie je návšteva mladších osôb možná ani so súhlasom zákonného zástupcu, alebo v sprievode dospelej osoby,“ uvádza známa sieť multikín.

Do sály vás nemusia pustiť, vstupné nevracajú

Spoločnosť zároveň upozorňuje, že personál Cinemaxu je oprávnený požadovať preukázanie veku diváka. V prípade, že dôjde k zisteniu, že divák nedosiahol požadovaný vek na daný film či predstavenie, môžu mu pracovníci vstup do sály zamedziť. „Zákazník v takomto prípade nemá nárok na kompenzáciu,“ uvádza Cinemax v príspevku.

Nové zmeny sa netýkajú len siete Cinemax, ale každého jedného kina na Slovensku. V prípade, že teda chcete do kina zájsť na film, ktorý môže mať obmedzenú prístupnosť (týkať sa to môže aj zdanlivo neškodných komiksoviek), pre istotu si overte, či vás naň vzhľadom na vek pustia, alebo nie. Rozhodne netreba skúšať nákup vstupeniek cez internet, keďže vek diváka sa môže overovať až pred vstupom do kinosály.