Do Bieloruska mieria tisícky ruských vojakov, vraj budú chrániť hranice. Rusko na Ukrajine pokračuje v masívnych deportáciách

Bielorusko tvrdí, že na jeho území bude rozmiestnených len o niečo menej ako 9000 ruských vojakov, ktorí tam budú súčasťou tzv. spoločnej regionálnej bojovej skupiny zameranej na ochranu bieloruských hraníc. Oznámilo to v nedeľu bieloruské ministerstvo obrany, informuje agentúra Reuters.

Článok pokračuje pod videom ↓

„Do Bieloruska začali prichádzať prvé vlaky s ruskými vojakmi z regionálnej bojovej skupiny,“ informoval v nedeľu na Twitteri Valerij Revenko, šéf oddelenia medzinárodnej vojenskej spolupráce na bieloruskom ministerstve obrany. Dodal, že presuny ruských vojakov potrvajú ešte „niekoľko dní“, pričom ich celkový počet v Bielorusku bude „o niečo nižší ako 9000“.

Reakcia na vyostrenie napätia

Bieloruské ministerstvo obrany už v sobotu informovalo o príchodoch prvých ruských vojakov. Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko ešte v pondelok oznámil, že Minsk a Moskva nasadia na západných hraniciach jeho krajiny spoločnú bojovú operačnú skupinu, čo označil za reakciu na vyostrenie napätia. Lukašenko následne tiež obvinil Litvu, Poľsko a Ukrajinu z výcviku bieloruských „radikálov“ na teroristický útok.

Nová spoločná vojenská skupina Ruska a Bieloruska vzbudila na Západe obavy, že by sa bieloruskí vojaci mohli pridať k ruským silám bojujúcim na Ukrajine. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok v prejave počas virtuálneho zasadnutia krajín G7 obvinil Moskvu, že „sa pokúša Bielorusko priamo zatiahnuť do tejto vojny“. Vyzval tiež, aby bola na ukrajinsko-bieloruskej hranici rozmiestnená medzinárodná pozorovateľská misia.

Bielorusko, ktoré je blízkym spojencom ruského prezidenta Vladimira Putina, už v priebehu invázie na Ukrajinu poskytlo Moskve svoje územie na vyslanie ruských vojakov či odpaľovanie rakiet na Ukrajinu.

Rusko na Ukrajine pokračuje v masívnych deportáciách

Rusko pokračuje s masívnymi nútenými deportáciami Ukrajincov, ktoré „pravdepodobne predstavujú zámernú kampaň etnických čistiek“. Tvrdí to americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW), ktorý vo svojej správe poukazuje na to, že ruskí predstavitelia sa otvorene priznali k posielaniu detí z okupovaných území na Ukrajine na adopciu do ruských rodín.

„Ruské úrady môžu byť navyše zapojené do širšej kampane etnických čistiek vyľudňovaním ukrajinského územia prostredníctvom deportácií a opätovným zaľudňovaním ukrajinských miest importovanými ruskými občanmi,“ uvádza ISW. Informuje o tom denník The Guardian.

Od začiatku vojny zomrelo už 423 detí

Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu prišlo o život 423 detí. V nedeľu to uviedla ukrajinská generálna prokuratúra. TASR správu prevzala z denníka The Guardian.

Prokuratúra dodala, že od začiatku vojny utrpelo zranenia ďalších 810 detí. Najviac detských obetí si podľa nej vyžiadali útoky v Doneckej, Charkovskej a Kyjevskej oblasti.

Uvedený počet obetí však stále nie je konečný, upozorňuje prokuratúra, ktorá sa snaží zbierať údaje aj z regiónov, kde stále prebiehajú boje.

Podľa údajov prokuratúry bolo od začiatku vojny poškodených aj viac ako 2600 vzdelávacích inštitúcií, pričom 313 z nich bolo úplne zrovnaných so zemou.