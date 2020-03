Do Benátok sa vrátili delfíny. 6 vecí, ktoré kvôli koronavírusu pozitívne ovplyvnili životné prostredie

Rozširovanie koronavírusu po svete vnímame zvyčajne negatívne. Ochorenie môže mať u niektorých ľudí zložitý priebeh a u ohrozených skupín hrozí aj riziko smrti. Celosvetová pandémia tak ľudí uzatvára doma, menej sa cestuje a spomaľuje sa aj ekonomika. Avšak to, čo pre ekonomiku nemusí byť dobré, môže byť naopak dobré pre životné prostredie. Dnes vám prinášame prehľad toho, čo sa v prírode kvôli koronavírusu mení k lepšiemu.

V New Yorku klesli emisie oxidu uhoľnatého o 50 % a oxidu uhličitého o 5 až 10 %

Niektoré svetové mestá a regióny zaznamenali v dôsledku opatrení proti šíreniu nového koronavírusu zníženú úroveň znečisťujúcich plynov súvisiacich s globálnym otepľovaním, uvádza SITA.

Vedci v New Yorku pre BBC povedali, že v porovnaní s minulým rokom emisie oxidu uhoľnatého, ktorý produkujú najmä autá, klesli takmer o 50 percent a oxidu uhličitého zas o päť až desať percent. Tvrdia, že do mája, keď sú emisie oxidu uhličitého väčšinou na vrchole, zrejme zaznamenajú najnižšiu úroveň od čias finančnej krízy spred desiatich rokov. V New Yorku klesla doprava o 35 percent oproti minulému roku.

Čína používa o štvrtinu menej energie

Analýza pre klimatickú webstránku Carbon Brief predpokladá, že v Číne za dva týždne kleslo využívanie energií o 25 percent. To zrejme bude tento rok viesť k poklesu emisií uhlíka o jedno percento. V Číne aj na severe Talianska sa znížila hodnota oxidu dusičitého, čo pripisujú obmedzeniam v doprave a priemysle, uviedla SITA.

Ovzdušie na Slovensku

Keďže Slovensko pristúpilo k pandémii koronavírusu zodpovedne, mnohé podniky obmedzili či zastavili svoju výrobu. Priemysel tak nefunguje na plné obrátky, čo prispieva ku skvalitneniu ovzdušia. O to ako, sa uvidí až o niekoľko mesiacov, keď bude možné porovnať hodnoty, ktoré zverejňuje SHMÚ na svojej stránke za každý mesiac.

Zníženie leteckej dopravy

Je jasné, že letecká doprava je významným znečisťovateľom. Keďže ale ľudia nelietajú, mnohé letíská, ako napríklad aj to bratislavské, sú uzavreté, rušia sa lety. To má pozitívny vplyv na životné prostredie. Údaje z roku 2017 ukazujú, že iba lety z krajín Európskej únie a krajín Európskeho združenia voľného obchodu vyprodukovali až 163 miliónov ton CO2. Súčasné obmedzenie leteckej dopravy tak významne znižuje emisie aj tohto významného skleníkového plynu.

Záchrana šupinavcov

Nie je to iba celkové ovzdušie, čo stojí za pozornosť. Aj keď zvierací pôvodca koronavírusu ešte nie je na 100 % identifikovaný, podozrenie padá aj na šupinavca.

Keď sa pátraním zistilo, že koronavírus sa v ohnisku nákazy v stredočínskom meste Wu-chan preniesol na človeka zo šupinavcov, čínske úrady 24. februára zaviedli zákaz konzumácie divých zvierat. Šupinavce sú pritom v celej Číne a vo väčšine juhovýchodnej Ázie považované za tradičnú pochúťku.

Šupinavec je zviera, s ktorým sa nelegálne obchoduje najviac na Zemi. Cenia si ho pre jeho mäso a jedinečné šupiny, ktoré údajne majú liečivé vlastnosti. Týmto spôsobom, keďže je kandidátom na pôvodcu vírusu, sa ho možno podarí zachrániť.

Obchod so zvieratami

Pytliactvo a odchytávanie divokých zvierat je stále problémom. Hnacou silou je túžba po zisku, veď obchodovanie s voľnej žijúcimi zvieratami a rastlinami dosahuje podľa WWF obrat až 26 miliárd dolárov ročne. Keďže koronavírus je zoonóza, existuje silný predpoklad, že jeho celosvetová pandémia poznačí aj túto sféru nelegálneho obchodu a ľudia budú prejavovať menší záujem o divoké zvieratá, ktoré môžu byť zdrojom najrôznejších chorôb.

Čisté Benátky

Ako uvádza agentúra SITA, obyvatelia Benátok sa tešia z čistejších vodných kanálov. Vo vode, ktorá je väčšinou zakalená, je možné vidieť aj ryby. Ulice a kanály v meste sú takmer prázdne a kal vo vode sa tak mohol usadiť. Dôvodom sú zákazy, ktoré úrady vydali v súvislosti so šírením nového koronavírusu. Obmedzenia v turistami obľúbenom meste pomáhajú pri znižovaní znečistenia. „Kanály sú určite čistejšie. Na vode nie je možné vidieť žiadne člny, doprava je zastavená,“ povedal pre BBC miestny obyvateľ Serguei Michchenko.

Ako informuje portál Babské veci, v kanáloch plávajú okrem rýb aj labute a najnovšie aj delfíny.