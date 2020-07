Dnes v USA popravia muža na federálnej úrovni prvýkrát po 17 rokoch. Neonacista zabil trojčlennú rodinu vrátane dieťaťa

Federálny odvolací súd v Spojených štátoch v nedeľu rozhodol, že prvá poprava na federálnej úrovni za takmer 20 rokov sa v pondelok môže uskutočniť podľa plánu, informovala agentúra AP.

Rozsudok siedmeho odvolacieho súdu v USA zrušil rozhodnutie súdu nižšieho stupňa, ktoré pozastavilo popravu 47-ročného Daniela Lewisa Leeho. Muža odsúdili v štáte Arkansas za vraždu obchodníka so zbraňami Williama Muellera, jeho manželky Nancy a ich osemročnej dcéry. Je hlásateľom bielej rasy, svoje obete pred zavraždením mučil a následne hodil do jazera, uvádza BBC.

Lee z Yukonu v štáte Oklahoma by mal byť usmrtený vo federálnej väznici Terre Haute v štáte Indiana smrtiacou injekciou.

Federálna sudkyňa Jane Magnus-Stinsonová v piatok vyhlásila, že poprava bude pozastavená pre obavy rodiny obetí z koronavírusovej pandémie, ktorá si v USA vyžiadala už viac ako 135-tisíc životov.

Ministerstvo spravodlivosti však uviedlo, že tento súdny príkaz porušil zákon, a preto požiadal odvolací súd, aby rozhodnutie okamžite zrušil.

