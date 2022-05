Dnes v noci sledujte oblohu: Čiastočné zatmenie Mesiaca budeme môcť pozorovať už za pár hodín

Čiastočné zatmenie Mesiaca sa bude dať zo Slovenska pozorovať v ranných hodinách v pondelok 16. mája. Ako informovala Slovenská akadémia vied (SAV) na svojom webe, tieň Zeme zakryje maximálne 41 percent mesačného kotúča, pred dosiahnutím maximálnej fázy Mesiac zapadne.

Mesiac bude tmavší ako zvyčajne

Čiastočné zatmenie začne o 4:28 a Mesiac zapadne o 5:00. Začiatok polotieňového zatmenia by mal začať o 3:32. Ján Svoreň z Astronomického ústavu SAV pre agentúru SITA uviedol, že sopečný popol a prachové častice, ktoré do atmosféry vyvrhol v polovici januára 2022 výbuch sopky Tonga by teoreticky mohli ovplyvniť hustotu tieňa.

Časť z nich sa totiž ešte stále nachádza v atmosfére najmä nad južnou pologuľou. Nadchádzajúce zatmenie Mesiaca by tak mohlo byť tmavšie ako zvyčajne. „Efekt však bude ťažko postrehnuteľný voľným okom, keďže zatmenie Mesiaca sa odohrá na svetlom pozadí oblohy pred východom Slnka,“ objasnil.