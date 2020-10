DiCaprio a Ariana Grande v jednom filme: Netflix pracuje na komédii plnej hviezd, jej bizarný námet prekvapí

Tento film bude chcieť vidieť každý milovník hollywoodskych filmov. V kinách ho však zrejme neuvidíme a na jeho zhliadnutie bude nutné si zaplatiť streamovaciu službu Netflix. Pri pohľade na herecký ansámbel novinky s názvom Don’t Look Up sa to však viac než oplatí! V hlavných úlohách totiž uvidíme známe esá filmového priemyslu.

Streamovacia služba Netflix sa pochválila, kto si zahrá hlavné a vedľajšie úlohy v pôvodnej filmovej novinke Don’t Look Up, informuje web Deadline.

Hviezdami nabitá komédia

Snímka je zatiaľ v procese výroby, a tak jej premiéra je zatiaľ v nedohľadne, no pri pohľade na mená, ktoré v nej uvidíme, sa oplatí začať na ňu tešiť. Ako sa Netflix pochválil na svojich sociálnych sieťach, nová komédia v réžii Adama McKaya bude stretnutím hollywoodskej špičky. Na začiatok tie najzvučnejšie mená: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Steep a Cate Blanchett.

Už len táto štvorica je nepochybným lákadlom. K tomu sa ale pridávajú aj ďalšie hviezdy ako Jonah Hill (Superbad), Rob Morgan (Daredevil), Timothée Chalamet (Daj mi tvoje meno), Matthew Perry (áno, Chandler z Priateľov), Tomer Sisley (Messiah) či hviezdy hudobného šoubiznisu Ariana Grande a Kid Cudi.

Režisér, scénarista a producent Adam McKay, ktorý za projektom stojí, nie je žiadnym nováčikom. Z jeho pera vyšla napríklad komiksovka Ant-Man či dráma Viceprezident (Vice) s Christianom Baleom v hlavnej úlohe. A aj v prípade Don’t Look Up si scenár píše sám a postará sa aj o réžiu a produkciu snímky.

Už o rok

Novinka na Netflix dorazí v roku 2021 a predstaví bizarný príbeh dvoch astronómov. Tí sa snažia varovať ľudstvo pred blížiacim sa asteroidom, ktorý s veľmi veľkou pravdepodobnosťou vyhubí všetok život na Zemi. Katastrofický a akciou nabitý sci-fi film však nečakajte, pôjde totiž o bláznivú komédiu, s ktorými má McKay množstvo skúseností. Nič bližšie však známe nie je.

Ako informoval web Deadline, tak s nakrúcaním sa začne koncom tohto roka a predpokladá sa, že film v USA by mohol byť uvedený aj v kinách. Všetko ale, samozrejme, bude závisieť od aktuálnej korona situácie.