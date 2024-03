El Niño bude končiť, čoskoro udrie La Niña v plnej sile: Príde oveľa skôr, ako vedci čakali, toto so sebou prinesie

Vedci z NOAA prišli s novinkami o očakávanom zániku meteorologického javu El Niño. Doteraz predpokladali, že jeho náprotivok môže s najväčšou pravdepodobnosťou prísť na prelome augusta a septembra. Podľa novej prognózy však počasie začne ovplyvňovať už v lete. Informáciu prinieslo iMeteo.

Tieto anomálie, respektíve meteorologické fenomény, sa nachádzajú v oblasti známej ako ENSO, teda „El Niño Southern Oscillation“. Je to oblasť rovníkového Tichého oceánu, ktorá sa periodicky mení medzi teplou a studenou fázou, vysvetlilo iMeteo.

Ovplyvňujú počasie

Ako sme vás už informovali, každý z týchto javov ovplyvňuje tlak a počasie v trópoch svojím špecifickým spôsobom. Teplá fáza sa nazýva El Niño, studená zasa La Niña.

Počas El Niño je tlak nad tropickým Pacifikom nižší, v tejto oblasti je počas neho viac zrážok a oblačnosti. Naopak, La Niña prináša vysoký tlak nad Pacifik a vytvára stabilné podmienky a menej oblačnosti.

Zmeny týchto tlakov sa potom premietajú do globálnej cirkulácie, ktorá ovplyvňuje sezónne počasie na oboch pologuliach.

Vystriedajú sa už čoskoro

Fenomén El Niño, ktorý bol doteraz dominantný, už dosiahol svoj vrchol a veľmi rýchlo sa rozpadáva. Dostaváme sa do neutrálne fázy a slovo si už čoskoro vezme La Niña.

Zmeny podpovrchovej teploty rovníkovej časti oceánu zaznamenali v Climate Prediction Centre z NOAA. Tí zároveň informovali o skoršom príchode La Niña, ako bolo očakávané.

Najnovšie predikcie ukazujú, že prechod z El Niño do neutrálnej fázy prebehne do apríla až júna, šanca je 79 percent. La Niña by sa mala vyvinúť v júni až v auguste, kde je 55 percentná šanca.

To znamená, že atmosféra prejde z jedného javu do druhého veľmi rýchlo. La Niña sa plne rozvinie už počas leta a jej vplyv sa ukáže hneď na jeseň.

Prejaviť by sa podľa portálu Severe Weather Europe mohla pravdepodobne hurikánmi v Atlantiku. Najsilnejší vplyv má La Niña najmä počas zimných období, predpovede však zatiaľ nie sú možné. Už teraz však vieme povedať, že La Niña môže do strednej a západnej Európy priniesť v priemere nižšie teploty, v pevninskej Európe menej a na juhu a severe viac zrážok.