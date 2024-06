Debatoval s extrémistom, musí vysvetľovať viacero káuz: Nový šéf strany Hlas-SD je iný ako Pellegrini, strana môže stratiť voličov

Novozvolený predseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok je typovo iný politik než zakladateľ strany Peter Pellegrini, a to výrazne. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Tomáš Dvorský z Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v súvislosti so zmenou na poste predsedu Hlasu, kde Šutaj Eštok vystriedal Pellegriniho, ktorý bol zvolený za prezidenta.

Politológ tiež skonštatoval, že väčšina elektorátu Hlasu je naviazaná na Pellegriniho osobu, aj to, čo v slovenskej politike reprezentuje.

Prezentuje inú politiku

„To je najmä nekonfliktnosť, umiernenosť, príjemné vystupovanie a snaha výrazne sa nevyhraňovať,“ vymenúva Dvorský a dodáva, že Šutaj Eštok takýto typ politiky nereprezentuje.

„Jeho účasť v pozícii ministra vnútra na diskusii s extrémistom a hviezdou dezinformačnej scény, či únik videa po atentáte na premiéra, by ho v štáte s elementárnou úrovňou politickej kultúry pravdepodobne stáli pozíciu v exekutíve,“ myslí si politológ.

Dvorský je toho názoru, že spôsob, akým novozvolený predseda Hlasu vystupuje, môže byť zaujímavý skôr pre voliča, ktorý má v súčasnosti blízko k Smeru alebo Slovenskej národnej strane. „Je však otázne, či ho v tejto konkurencii dokáže aj osloviť,“ poznamenal.

Politológ tiež dodal, že z hľadiska politického smerovania Hlasu môže zmena na poste jeho predsedu znamenať i výrazné priblíženie sa k Smeru.

„Odchodom Pellegriniho a nástupom Šutaja Eštoka strana Hlas-SD stráca kľúčovú odlišnosť, ktorá bola jej komparatívnou výhodou vo vzťahu k strane Smer-SD,“ vysvetľuje Dvorský.

Domnieva sa, že nový predseda Hlasu bude mať problém udržať pôvodné voličstvo strany. Dodal ale, že to vytvára priestor pre iné politické subjekty, ktoré môžu tento elektorát túžiaci po umiernenejšom štýle politiky osloviť.

Pre Hlas-SD môže byť problém

Politológ upozornil, že problémom nejedného slovenského politického subjektu je existenčná previazanosť na osobu lídra a „otca zakladateľa“ strany, a neraz je to práve šéf strany, ktorý k nej púta značnú časť voličstva väčšmi ako samotný program strany.

„Strana Hlas-SD vznikala ako projekt postavený na osobe Petra Pellegriniho a v priebehu jej pôsobenia nevygenerovala zo svojho stredu niekoho, kto by pôsobil ako jeho adekvátny nástupca,“ konštatuje.

Delegáti strany v sobotu 1. júna na sneme prijali zmenu stanov politického subjektu, ktorou zaviedli funkciu takzvaného zakladajúceho predsedu strany. Ide o čestnú funkciu a tento zakladajúci predseda sa bude môcť vyjadriť k politike či programu strany.

Táto funkcia prináleží teraz zvolenému prezidentovi Pellegrinimu. „Je to precedens a možno to chápať ako signál vlastným voličom, že strana zostáva naďalej prepojená s osobou Petra Pellegriniho a nezmení svoj charakter. Tento krok bol vedený pravdepodobne obavou o odliv tej časti voličov, ktorí boli k strane Hlas-SD viazaní primárne cez osobu Pellegriniho,“ nazdáva sa Dvorský.

Podotýka ale, že samotný Pellegrini deklaroval, že v duchu nepísanej tradície bude nadstraníckym prezidentom a akékoľvek osobitné angažovanie sa smerom k Hlasu počas výkonu prezidentskej funkcie by podľa Dvorského mohlo byť vnímané ako porušenie tohto záväzku.

Pokiaľ ide o pôsobenie Hlasu vo vládnej koalícii, politológ zhodnotil, že dosiaľ bol tento politický subjekt lojálnym koaličným partnerom. Šutaja Eštoka, ktorý je aj ministrom vnútra, Dvorský označil za jedného z najrazantnejších členov vládneho kabinetu.

„Bolo známe, že vzťahy Andreja Danka (SNS) a Roberta Fica (Smer-SD) s Pellegrinim neboli ideálne,“ upozornil politológ. Nazdáva sa, že s novým predsedom Hlasu „pravdepodobne na Koaličnej rade ľahšie nájdu spoločnú reč“.

Šutaj Eštok, ktorý bol počas straníckeho snemu v Košiciach 1. júna zvolený delegátmi na post predsedu Hlasu, už vo svojom úvodnom prejave deklaroval, že Hlas chce garantovať stabilitu vlády i koalície.

Vyjadril sa tiež, že si ctia platnú koaličnú zmluvu a zdôraznil, že Pellegriniho víťazstvo v prezidentských voľbách nijako nezmenilo pomery v koalícii, ktoré boli nastavené na základe výsledkov parlamentných volieb.

Novozvolený predseda Hlasu tiež deklaroval, že post predsedu parlamentu prináleží ich politickému subjektu. Predsedom NR SR bol až do svojho zvolenia za prezidenta Pellegrini, následne sa táto pozícia uvoľnila a predseda najmenšej koaličnej strany, Slovenskej národnej strany, Andrej Danko niekoľkokrát naznačil, že má záujem obsadiť ju, na čo ale Hlas dosiaľ nepristúpil argumentujúc koaličnou zmluvou.