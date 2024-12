Danko sa vyjadril k Migaľovi a k blokovaniu parlamentu: Už ho počúvať nebude, porušil vraj koaličnú zmluvu

Hlasovanie o vládnych novelách týkajúcich sa podpory športu by sa mali posunúť o týždeň. Oznámil to vo štvrtok šéf SNS a podpredseda NR SR Andrej Danko. Minister cestovného ruchu a športu Dušan Keketi (nominant SNS) bude podľa jeho slov ďalej rokovať s poslancom Samuelom Migaľom (Hlas-SD), ktorý mal voči návrhu výhrady. Danko podľa svojich slov nateraz ustúpi, no myslí si, že poslanec by nemal blokovať vládne návrhy.

„Odblokujeme parlament, presunieme to ešte o týždeň, minister bude Migaľa opäť počúvať, ja už asi nie, pretože to sú stovky ľudí a stovky hodín prác,“ povedal Danko na tlačovej konferencii. Nechce blokovať vládu pre tieto nezhody, no za normálnych okolností by podľa neho nemal poslanec blokovať vládny návrh, ktorý už prešiel pripomienkami a pracovalo na ňom množstvo ľudí.

Hrubé porušenie koaličnej zmluvy

Migaľ podľa neho vidí šancu v krehkej väčšine koaličných poslancov a využíva ju. Zopakoval, že jeho postoj je hrubým porušením koaličnej zmluvy. Keketi pripomenul, že v stredu (4. 12.) rokoval s Migaľom, ako spriechodniť aspoň jeden z týchto zákonov a bol akceptovaný kompromis. Informoval preto vedenie Hlasu-SD, že sa našiel kompromis. „Nevieme všetky požiadavky poslanca Migaľa za 24 hodín realizovať,“ pripomenul.

Poslanec Hlasu-SD Samuel Migaľ sa minulý týždeň aj počas štvrtka pred hlasovaním o novele zákona o športe a novele zákona o Fonde na podporu športu neprezentoval a preto chýbal dostatok poslancov na schválenie zákonov. Namietal, že má k zákonom pripomienky.