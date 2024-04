Ďalšia kauza leteckej spoločnosti: Pilot pred pristátím otočil lietadlo, pasažierov pustili zo stroja po piatich hodinách

Cesta z Prahy do talianskeho mesta Pisa trvá lietadlom necelé dve hodiny. Desiatky cestujúcich však zo stroja spoločnosti Ryanair vystúpili až po piatich hodinách.

Ako informuje TN Nova, cesta sa predĺžila o niekoľko hodín, počas ktorých pasažieri nemohli opustiť palubu. Aerolinka sa nepokon ľuďom, ktorí jej služby využili ospravedlnila s tým, že bola nútená nečakane let odkloniť. Dôvod však v emaily neuviedla.

Odklonil let do mesta Bologna

„Pilot zrazu na mestom Pisa stroj otočil. Dôvodom podľa informácií, ktoré sme dostali, bolo veľmi zlé počasie nad mestom. Pristáli sme v Bologni,“ povedala jedna z cestujúcich.

Tým sa však nepríjemnosti neskončili. Pasažieri museli v lietadle zostať sedieť ešte dve hodiny a to bez vody aj občerstvenia. „Pokiaľ sme sa chceli napiť alebo niečo zjesť, museli sme si to kúpiť. Najhoršie ale bolo, že sme nemohli opustiť lietadlo. Dve hodiny sú v takomto prípade dlhá doba,“ dodala.

Napokon po piatich hodinách odkedy v Prahe nastúpili do lietadla, dorazili do cieľovej destinácie. Stroj síce pristál na zemi, ale kým ho mohli opustiť, trvalo to ďalších 20 minút.

Presmerovanie lietadla množstvu cestujúcich spôsobilo obrovské problémy. Mali totižto už vopred kúpené lístky na cestu vlakom či trajektom, ktoré na let nadväzovali. Tie im však kvôli meškaniu prepadli.

„Žijem v Taliansku 30 rokov, v Pise na mňa čakal manžel. Keď zistil, že letíme do Bologne, vydal sa tam autom. Po necelej hodine cesty to ale otočil a išiel po mňa späť do Pisy,“ povedala ďalšia z cestujúcich.

Aerolinka sa ospravedlnila prostredníctvom emailu a prisľúbila, že začne plánovať ďalšiu cestu z letiska respektíve sa posnaží zabezpečiť alternatívne opatrenia, ktoré ľudí dostanú do ich cieľa. Cestujúcim tiež odporučila, aby na webe Ryanair vyplnili formuláre pre odškodnenie v prípade, ak nechcú čakať na riešenie navrhnuté spoločnosťou.