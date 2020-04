Ďalší veľký úspech mladého Slováka. Jeho fotografiu po troch mesiacoch opäť ocenila NASA

NASA zvolila za snímku dňa fotografiu Tomáša Slovinského, ktorou chcel poukázať na dôvod, prečo strácame hviezdy.

Možno to znie ako námet na dobré sci-fi, hviezdy žiaľ skutočne strácame. Táto panoramatická snímka nieje len typicky peknou fotografiou, ktorá zaujme širokú verejnosť, no najmä preukazuje fakt, ako svetelné znečistenie vplýva na kvalitu nočnej oblohy. S podobnou reálnou panoramatickou fotografiou som sa zatiaľ nestretol, preto je možné, že je prvá svojho druhu.

Fotografia vznikala šesť dní o rovnakom čase na šiestich miestach s rôznym stupňom svetelného znečistenia. Jej spracovanie si vyžadovalo približne 2 dni, a preto sa dá povedať, že za touto fotografiou stojí viac, ako týždeň cestovania a práce. Výsledok však stál za to.

Zatiaľ čo v mestách spočítame sotva zopár hviezd, na miestach s tmavou oblohou ako sú na Slovensku napr. Poloniny, môžeme napočítať tisíce hviezd, voľnými očami pozorovať kontrastnú Mliečnu cestu, či iné zaujímavosti ako napr. galaxiu v súhvezdí Androméda.

Miest s minimálnym svetelným znečistením je čoraz menej

Svetelné znečistenie je nadbytočné svetlo rozptýlené v ovzduší, umelo vytvorené človekom, ktoré neznečisťuje Zem, či ľudí, ale nočnú oblohu. Nuž, skúste si spomenúť na posledný zážitok, keď ste na oblohe videli obrovské množstvo hviezd. Mnoho ľudí si totiž myslí, že stačí vyjsť kúsok za mesto, pár desiatok kilometrov a pohľad na nočnú oblohu je vskutku perfektný. No nie tak celkom. Hoci je pravda, že čím ďalej sa od zdroja svetelného znečistenia nachádzame, tým je obloha kvalitnejšia, za skutočne tmavou oblohou sa musí cestovať.

My na Slovensku ale relatívne tmavú oblohu máme – nachádza sa v Poloninách, kde je oficiálne vyhlásený Park tmavej oblohy Poloniny. Od tohto pásma existuje ešte tmavšia obloha, tá sa však už na Slovensku nenachádza.

Problémy spojené so svetelným znečistením narastajú čoraz rýchlejšie a ovplyvňujú naše životy bez toho, aby sme si to uvedomovali. Netýka sa to len vedcov, astronómov, či pozorovateľov. Evolučný proces človeka trval milióny rokov, kdežto elektrický zdroj svetla je tu menej ako 150 rokov.

Problém svetelného znečistenia rastie exponencionálne a výrazne narastá od zavedenia LED osvetlení. Prispieva k zníženiu tvorby melatonínu, čo preukázateľne nabúráva náš denný rytmus, či skracuje spánok, no môže v značnej miere prispieť k výskytu rôznych chorôb. Takisto ovplyvňuje aj ekonomiku. Ročne sa takto na celom svete nadbytočne vysvieti pár miliárd eur.

“Ako bude vyzerať nočná obloha v budúcnosti? Je na nás, ako sa k tejto problematike postavíme a ako sa podelíme o naše prírodné dedičstvo s ďalšími generáciami. Som rád, že sa práve táto myšlienka dostala medzi ľudí a môže sa aspoň malou čiastkou pričiniť k zmene,” vyjadril sa Tomáš Slovinský.

TS OZ Astronómia pre všetkých