Ďalší detail, ktorý vo filmoch chýbal: Fanúšikovia Harryho Pottera sú sklamaní, že sa tento moment vôbec nenakrútil

Svet Harryho Pottera v knižnej i filmovej podobe aj po dekádach fanúšikov stále dokáže nadchnúť. Tí praví fanúšikovia majú prelúskané všetko, no aj napriek tomu ich aj po rokoch niektoré novoobjavené fakty prekvapia. Stalo sa tak aj teraz, keď si množstvo z nich uvedomilo, že filmári odignorovali jeden dôležitý moment z knižnej predlohy a do scenára ho vôbec nezakomponovali.

Len ozajstný fanúšik Harryho Pottera dokáže spamäti recitovať nielen jednotlivé prehovory postáv vo filmoch, ale pokojne aj celé state z kníh. No a práve ozajstným fanúšikom jedna vec po rokoch nedáva spávať a tvorcom filmov ju akosi nevedia odpustiť. Z filmov totiž bol vynechaný jeden podstatný detail, ktorý sa podľa viacerých mal v celovečernom spracovaní príbehu Harry Potter a Polovičný princ (Harry Potter and the Half-Blood Prince) jednoznačne objaviť, píše web Screen Rant.

Dôležitý rozhovor, ktorý vo filme nenájdete

Možno to bude pre niekoho prekvapením, no šiesta časť Pottera je spomedzi filmových spracovaní druhým najhoršie hodnoteným filmom série. Fanúšikovia na ňu ale aj tak nedajú dopustiť, a to aj napriek tomu, že scenáristi z rozsiahleho príbehu museli veľa detailov vynechať, resp. pozmeniť.

Jednou zo zápletiek a zároveň dôležitých momentov, ktoré sa z knihy na veľké plátno vôbec nedostali, bol rozhovor profesora Dumbledora s lordom Voldemortom, teda Tomom Riddlom.

Samozrejme, niektoré pasáže rozhovorov týchto dvoch postáv vo filme sú. Tvorcovia ich ale natoľko zredukovali, že úplne vynechali jeden veľmi podstatný moment, ktorý mohol veľmi veľa vysvetliť najmä tým divákom, ktorí knižné predlohy nečítali.

Ako iste mnohí verní fanúšikovia filmov o Potterovi vedia, tvorcovia do deja zakomponovali scénu, kedy Albus Dumbledore prvýkrát navštívi malého Toma Riddla (teda budúceho Voldemorta) v sirotinci. Rovnako tak sme mali možnosť vo filmovom spracovaní vidieť aj spomienky profesora Slughorna na mladého Toma.

Nechcel ho volať Voldemort

Čo už ale tvorcovia úplne vynechali a prakticky odignorovali, boli spomienky z Dumbledorovej mysľomisy, ktoré odhaľovali pozadie rokov života Voldemorta po tom, ako odišiel z Rokfortu a stal sa z neho Temný pán.

Ako web Screen Rant poznamenáva, je skutočne smutné, že tieto spomienky vo filmoch neboli. Najlepšie totiž ilustrovali, ako Voldemort zosnoval svoj plán vytvoriť horcruxy a najmä ukazovali, ako sa zmenil jeho vzťah so samotným Dumbledorom.

Najdôležitejšia je tá, kde sa Dumbledore rozpráva s Tomom Riddlom, ktorý mal záujem vyučovať na Rokforte predmet obrany proti čiernej mágii. Dumbledore už vedel, že sa z jeho bývalého študenta stáva Temný pán s novým menom. A moment, kedy Tom chcel, aby ho jeho učiteľ nazýval Voldemortom, mnohí označujú za ten, kedy sa z dvojice stali nepriatelia. Práve toto vo filme chýba a malo to tam podľa fanúšikov byť. Lepšie by to totiž vykreslilo vzťah medzi týmito dvomi postavami.