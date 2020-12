Dajú sa zaočkovať v živom vysielaní. Obama, Bush aj Clinton chcú posilniť dôveru ľudí k vakcínam

Traja bývalí americkí prezidenti – Barack Obama, George W. Bush a Bill Clinton – sú pripravení nechať sa zaočkovať proti novému koronavírusu, a to pokojne aj počas živého vysielania v televízii. Chcú tak dokázať, že vakcína je bezpečná a účinná a takisto posilniť dôveru ľudí v očkovacie látky, informovala vo štvrtok televízna stanica CNN.

Trojica exprezidentov sa chce nechať zaočkovať po tom, ako americký Úrad pre potraviny a lieky (FDA) schváli jednu z vyvíjaných vakcín. Ich aktívny prístup by mal byť silným odkazom pre verejnosť, komentuje CNN.

Chcú pomôcť s propagáciou vakcíny

Freddy Ford, šéf kancelárie Georgea W. Busha, uviedol, že Bush sa obrátil na popredného amerického odborníka na infekčné choroby Anthonyho Fauciho a koordinátorku pracovnej skupiny Bieleho domu pre koronavírus Deborah Birxovú s otázkou, ako by mohol pomôcť s propagáciou vakcíny. Ford ďalej poznamenal, že po tom, čo bude vakcína označená za bezpečnú a distribuovaná prioritným skupinám obyvateľstva, “sa prezident Bush postaví do radu (na vakcínu) a rád to spraví na kameru”.

Angel Ureňa z Clintonovho tlačového oddelenia takisto pre CNN potvrdil, že Clinton je ochotný nechať sa zaočkovať na verejnosti. “Prezident Clinton sa určite nechá zaočkovať hneď, ako bude (vakcína) preňho dostupná, v závislosti od priorít určených predstaviteľmi zdravotníckych úradov. A urobí tak pred verejnosťou, ak to Američanom pomôže, aby sa rozhodli rovnako,” povedal Ureňa.

Obama dôveruje vede

Barack Obama v štvrtkovom rozhovore pre rozhlasovú stanicu Sirius XM zdôraznil, že dôveruje tvrdeniam Fauciho, že vakcína je bezpečná. “Ľuďom ako Anthony Fauci, ktorých poznám, a s ktorými som spolupracoval, absolútne dôverujem,” povedal. “Ak mi teda Anthony Fauci povie, že vakcína je bezpečná a dokážete si pomocou nej vytvoriť imunitu voči COVID-19, potom si ju jednoznačne vezmem,” dodal. “Možno ju (vakcínu) dostanem v televízii alebo ma natočia na video, aby tak ľudia vedeli, že dôverujem vede,” povedal.

Najviac ohrození ľudia v USA by mohli vakcínu, ak bude schválená, dostať už v polovici decembra, pripomína stanica ORF. Dosluhujúci americký prezident Donald Trump je podľa medializovaných správ údajne nespokojný s tempom schvaľovacieho procesu vakcíny. Šéf FDA Stephen Hahn však zdôraznil, že nedovolí, aby bol v tejto veci vyvíjaný akýkoľvek politický nátlak.

Podľa očakávaní americkej administratívy by v decembri mala byť dostupná vakcína pre 20 miliónov obyvateľov USA. Ďalších 30 miliónov ľudí by mohlo byť zaočkovaných v januári 2021 a ďalších 50 miliónov vo februári 2021. Ako prví by mali byť zaočkovaní zamestnanci zdravotníctva a obyvatelia domovov pre seniorov i ošetrovateľských centier.