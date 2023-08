Cúvanie v jednosmerke k parkovaciemu miestu vás môže vyjsť draho. Hrozí vám pokuta až 150 eur, platí však aj výnimka

Niektorí vodiči vedome porušujú zákon a je bežným javom, že si skracujú cestu jazdou v jednosmernej ceste v protismere. Ide o rozpor s predpisom, ktorý sa trestá pokutou. Existuje však aj výnimka. Upozornil na to portál Autoviny.

Jazda, ale aj cúvanie v protismere sú zakázané, v určitých prípadoch však platí výnimka. Je to jasne popísané aj v zákone č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, konkrétne sa jedná o §22, odst. 4, písm. f): „Vodič sa nesmie otáčať a nesmie cúvať na jednosmernej ceste; vodič však smie cúvať, ak je to nevyhnutne potrebné najmä na zaradenie do radu stojacich vozidiel alebo na vyjdenie z neho.“

Ak teda šofér potrebuje zaparkovať, alebo vyparkovať auto na ulici tohto typu, môže. Treba si však dať pozor na to, že je to povolené len v prípade samotného parkovacieho manévru. Cúvanie na miesto, ktoré je voľné niekoľko metrov nazad, je zakázané. V tomto prípade treba vojsť do jednosmerky nanovo a dúfať, že parkovacie miesto bude ešte voľné.

Mastná pokuta

V príde nerešpektovania tohto nariadenia si vodiči koledujú o mastnú pokutu. Ak vás zbadajú policajti, môžu vám udeliť pokutu do 60 eur. Prísnejšie trestajú tie prípady, kedy dôjde pri cúvaní v jednosmernej ceste k bezprostrednému ohrozeniu bezpečnosti alebo plynulosti cestnej premávky. V takom prípade môže pokuta dosahovať až 150 eur.