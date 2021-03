Čo všetko o vás Google vie? Stiahnite si úplné informácie o vás, budete prekvapení, koľko toho je

To, že by sme mali byť neustále sledovaní v mnohých z nás vyvoláva dávku neistoty. Brániť sa tomu je naozaj zložité, ba až nemožné. Na jednej strane potrebujeme informácie a chceme byť informovaní, na strane druhej, ak o nás niekto zbiera dáta a pritom netušíme aké, môže nás to do určitej miery obmedzovať.

To, čo Google o vás vie a čo o vás zhromažďuje, si však už môžete pozrieť. Prípadne, ak s tým nebudete spokojní, môžete si dáta vymazať.

Pod spoločnosť Google patria viaceré ďalšie platformy, ktoré s takmer stopercentnou pravdepodobnosťou využívate. Sú to hlavne Gmail, YouTube, ale aj Chrome, či systém Android. Ukryť sa tak pred Googlom je náročné, ba až nemožné.

Ak však poznáte to, čo o vás tento vyhľadávací gigant vie, zistíte napríklad, prečo sa vám zobrazujú niektoré reklamy, či prečo vám Google zobrazuje články či produkty, o ktoré by ste mohli mať záujem.

Základné informácie

Ak máte Gmail, potom ste tieto informácie zadávali Google vy. Mnohí si však už ani nepamätáme, kedy sme si konto vôbec vytvárali a čo sme tam zadali. Na uvedenom linku si môžete tieto informácie upraviť, zmeniť, či vymazať.

Nazbierané informácie o vás

To, aké stránky navštívite, si Google dobre pamätá. A neplatí to iba v tom, čo zadávate do vyhľadávača, ale týka sa to aj ostatných služieb Google, napríklad aj vyhľadávania na YouTube.

Na základe týchto informácií potom Google prispôsobuje reklamy pre vás, čo je zaujímavejšie napríklad pre klienta, ktorý chce cieliť zobrazované reklamy iba na istú skupinu ľudí, v istom veku, iba jedného pohlavia, či s nejakým špecifickými záujmami.

Aj nás prekvapilo, že Google odhadol správne vek, pohlavie a má o nás poriadnu databázu informácií, na základe čoho cieli reklamu. Výhodou celého je aspoň to, že Google tvrdí, že so získanými dátami neobchoduje.

Pozrite si svoje Nastavenie reklám v Google. Ak sa vám niektoré výsledky nepáčia, je možné ich vypnúť. Na spodku stránky vám Google núka tiež nainštalovanie doplnku prehliadača, ktorý zaistí, že prispôsobené reklamy od Googlu zostanú deaktivované aj po vymazaní súborov cookie.

Vaša podrobná aktivita

Google však má aj históriu vašej aktivity a to skutočne podrobnú. Môžete si pozrieť, kedy ste navštívili jednotlivé internetové stránky. Nájdete tu aj údaje o využívaní niektorých aplikácií, nás napríklad prekvapilo, že Google vedel čas nastavenia ranného budíka na smartfóne.

Rovnako ako v nastavení reklám, aj v Moja aktivita na Googli si môžete nastaviť súkromie a povoliť, či vypnúť aktivitu na internete a v aplikáciách, históriu polohy a históriu na YouTube. Jednoduchým kliknutím dokáže tiež celú aktivitu odstrániť.

Aplikácie, ktoré majú prístup k vášmu Google

Niekedy pri inštalácii rôznych aplikácií si v zhone nedáme pozor a povolíme im aj to, čo by sme inak neurobili. To si môžete overiť na sekcii Povolenia, a prípadne to aplikáciám dodatočne zakázať.

Vaše zariadenia

Google vie, odkiaľ sa naň prihlasujete vďaka Gmailu. Tento nástroj môže byť vlastne veľmi užitočný v prípade, ak sa bojíte, že sa vám niekto nabúral do vášho účtu. V sekcii Vaše zariadenia uvidíte, kde máte aktívne prihlásenie. Zvyčajne to bude váš smartfón, desktop, prípadne tablet. Ak medzi zariadeniami nájdete nejaké, ktoré netušíte, čo sú zač, môžete tak zariadenie odhlásiť.

Táto možnosť je tiež výhodná v prípade, ak by ste stratili svoj mobil. Takto ho viete lokalizovať.

Stiahnutie si svojich dát

Váš účet, vaše dáta. To uvádza Google pri službe Google Takeout. Vašu celú aktivitu na Google, vaše dáta, histórie, nahraté fotografie alebo celý Gmail vrátane príloh a mnoho viac si môžete stiahnuť v jednom balíku. V podstate všetky vaše dáta, ktoré má Google tak budete mať uschované. Pripravte sa však na veľký objem dát, v našom prípade to bolo viac ako 15 GB údajov.

Je len na vás, koľko a aké údaje ste ochotní poskytovať Google. Na druhej strane takto poskytované dáta majú aj svoju výhodu, nemusíte sa stále prihlasovať do rôznych služieb a napokon aj samotná reklama je pre vás viac relevantnejšia, čo môže byť v istom pohľade výhoda aj pre vás.

Istou útechou je tiež tvrdenie Google, že ten s vašimi dátami neobchoduje. Ak tak nedôjde k podobnému škandálu úniku dát ako v prípade Facebooku a Cambridge Analytica, vaše dáta by mali byť v relatívnom bezpečí.