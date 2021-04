Čo sa odohrá v tele, keď sa večer prejeme? Vedci prišli na súvislosti, ktoré nepotešia vašich kolegov

Radi si myslíme, že ak si večer doprajeme tabuľku čokolády, nič sa nestane. Nanajvýš sa na nás prilepí nejaká tá váha navyše, ktorú cvičením zhodíme. Opak je však pravdou. Konzumácia niektorých jedál môže výrazne ovplyvniť váš pracovný výkon počas ďalšieho dňa.

Nechce vám kolega v práci pomôcť? Možno za to môže večerné prejedanie sa

To, čo jeme, na nás vplýva nielen po fyzickej, ale aj po psychickej stránke. Najnovšia štúdia publikovaná v časopise Journal of Applied Psychology ukázala, že ľudia, ktorí si doprajú pred spaním nezdravé dobroty, sú na ďalší deň v práci viac utiahnutí a menej nápomocní, píše Medical Express.

Vedcom sa prvýkrát podarilo dokázať, že zdravé stravovacie návyky výrazne vplývajú aj na náš pracovný výkon a správanie sa na pracovisku. Ako hovorí Seonghee “Sophia” Cho, ktorá sa na štúdii podieľala, už dlho je známy fakt, že návyky týkajúce sa zdravia, ako je napríklad kvalitný spánok či cvičenie, ovplyvňujú náš pracovný výkon. Až doteraz sa však nikto nezaoberal krátkodobým efektom nočného prejedania sa.

Vedcov zaujímalo, či neskoré jedenie naozaj ovplyvňuje náš pracovný výkon na ďalší deň a ak áno, prečo je to tak. Do výskumu sa zapojilo 97 pracujúcich ľudí, ktorým vedci trikrát denne v priebehu desiatich dní kládli sériu otázok. Napríklad, vždy pred začatím pracovnej doby odpovedali na otázky týkajúce sa fyzickej, ale aj emocionálnej pohody. Na konci dňa sa zas vedci pýtali, čo účastníci výskumu počas pracovnej doby urobili. Tesne pred spaním zas vedcov zaujímali návyky týkajúce sa pitia a stravovania.

Vyhnite sa výčitkám svedomia a bolestiam hlavy

Výsledky výskumu ukázali, že ak toho účastníci pred spaním vypili alebo zjedli priveľa, resp. jedli nezdravé jedlo, ďalšie ráno sa po fyzickej stránke cítili horšie. Trápili ich bolesti hlavy, brucha či hnačka. Nesprávna voľba jedla sa prejavila aj na emóciách. Tí, ktorí sa stravovali nezdravo, pociťovali ráno výčitky svedomia a hanbu. To zas ovplyvnilo zvyšok ich dňa, vrátane pracovného výkonu.

Ľudia, ktorí sa deň predtým večer stravovali nezdravo, sa v práci následne správali viac odťažito a boli menej nápomocní. Jednoducho povedané, ak sa večer prejeme, na ďalší deň nie sme ochotní urobiť ani krok navyše, aby sme napríklad pomohli kolegovi. Okrem toho, samotnej práci aj kolegom sa vyhýbame.

Vedcom sa však podarilo zistiť aj ďalšiu zaujímavosť. Ľudia, ktorí lepšie zvládajú stres a sú po emocionálnej stránke stabilnejší, pociťujú menej negatívnych príznakov po prejedení sa. Dokonca to menej ovplyvnilo aj ich správanie sa na pracovisku. Podľa vedcov to však neznamená, že by sme mali žiť len na suchároch a na vode. Je dôležité odsledovať si, čo naše telo potrebuje a tomu stravovanie prispôsobiť.