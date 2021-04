Pijete kávu pred cvičením? Vedci prišli na to, v akom čase si ju dať, ak chcete spáliť viac tuku a mať lepší výkon

Podľa odborníkov vám môže pomôcť aj pri cvičení. Stačí, ak pred tým, ako sa vyberiete do posilňovne, vypijete šálku kávy. Na vašom výkone sa to môže odraziť viac, ako by ste si možno mysleli.

Šálka kávy pol hodinu pred cvičením vás poriadne naštartuje

Hľadáte spôsob, ako počas cvičenia spáliť viac kalórií? Vedci odporúčajú vypiť šálku kávy pol hodinu predtým, ako sa do cvičenia pustíte, píše portál Science Alert. Ako informuje štúdia publikovaná v časopise Journal of the International Society of Sports Nutrition, pomôcť môže už dávka 3 miligramov kofeínu na kilogram telesnej hmotnosti. Do výskumu bolo zapojených 15 dobrovoľníkov.

Spomínaná dávka kávy zapríčinila, že vzrástla miera maximálnej oxidácie tukov (maximal fat oxidation rate – MFO). Táto hodnota ukazuje, ako efektívne dokáže telo spaľovať tuky a zvyčajne dosahuje hodnotu 10,7 % ráno a 29 % v poobedňajších hodinách. Odborníci hovoria, že ľudia si často myslia, že ideálne je cvičiť skoro ráno s prázdnym žalúdkom. Neexistuje však žiaden vedecký výskum, ktorý by tento názor potvrdil. Nevie sa, či je hladina MFO vyššia kvôli tomu, že človek cvičí ráno alebo preto, že po zobudení je už dlhší čas bez jedla.

Čo sa kofeínu týka, vedci prepojenie medzi kávou a výkonnosťou u športovcov skúmajú už nejaký ten čas. Počas štyroch týždňov účastníci výskumu v náhodnom poradí absolvovali štyri testy. Užili placebo o 8:00 ráno a o 5:00 poobede, alebo užili prípravok s výťažkom kofeínu o 8:00 a o 5:00 poobede. Následne ich odborníci požiadali, aby jazdili na stacionárnom bicykli. Počas jazdy v každom z prípadov merali MFO hodnoty.

Otestovať to môžete na vlastnej koži

Výsledky sú vskutku zaujímavé. Po užití kofeínu sa totiž zvýšila intenzita cvičenia, vzrástla hladina MFO, ako aj maximálna spotreba kyslíka. Navyše, užitie kofeínu 30 minút pred cvičením zvýšilo hladinu MFO bez ohľadu na to, či cvičenie prebiehalo ráno alebo v poobedňajších hodinách.

Aj keď však výsledky jasne poukazujú na súvis medzi výkonnosťou počas cvičenia a užitím kofeínu, vzorka, na ktorej bol výskum vykonaný, bola malá. Vedci teda ešte majú čo robiť. Vplyv kávy na človeka je však fascinujúci. Ovplyvňuje rôzne biologické procesy v našom tele, od spánku až po fungovanie čriev. Aj keď výskum bude pokračovať naďalej, zistenia môžete otestovať na vlastnom tele. Pred najbližším cvičením si doprajte šálku kávy.