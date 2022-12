Číta noviny a chodí na prechádzky: Írsky zamestnanec zarába viac ako 120-tisíc ročne, v práci nemá žiadne povinnosti

Mnoho ľudí sa sťažuje na to, že musí pracovať nadpriemerne veľa času, pričom za to nemá ani adekvátnu mzdu. V prípade jedného Íra je to však naopak. Pre isté nezrovnalosti v práci mu totiž boli odňaté povinnosti, no pozícia aj plat mu, paradoxne, ostali rovnaké.

Vyzradiť chránené informácie priamo zo svojho pracoviska sa v mnohých prípadoch nevyplatí. A v niektorých zase áno. Príkladom je aj pán Dermot Alastair Mills, ktorý v súčasnosti zarába viac ako 100-tisíc eur za to, že nič nerobí, píše írsky Independent.

Problém nastal ešte v roku 2014, kedy sa ako vtedajší finančný manažér írskej železničnej spoločnosti rozhovoril o zvláštnych praktikách s peniazmi, ktoré si vo svojej funkcii všimol. V rokoch 2013 až 2014 totiž zistil rôzne finančné nezrovnalosti.

Rok 2014 mu zmenil život

Rozhodol sa teda, že v marci 2014 napíše správu generálnemu riaditeľovi írskych železníc. Žiadal ho, aby situáciu vyriešil ešte pre tým, než bude musieť poskytnúť chránené informácie priamo ministrovi dopravy. Vyjadrenie značného znepokojenia nad financiami v spoločnosti Irish Rails napokon skončilo tak, že Mills kvázi prišiel o prácu. Prečo kvázi? Lebo plat aj pozícia mu ostali takmer rovnaké, no povinnosti sa znížili zo 100 na 0 %.

Bizarný prípad tohto zamestnanca stojí na tom, že ak by ho spoločnosť vyhodila, nepriamo by tým priznala, že mal pravdu, keď prišiel na niekoľko nesúladov v účtnovníctve. V rámci „utíšenia“ atmosféry ho tak len odstránili z firemných porád, no stále mu nechali pozíciu, aj keď nerozhoduje o ničom. O svojom dennom pracovnom režime hovoril pre írskej médiá pán Mills síce spokojne, no je vidieť, že mu chýba aj pracovné nasadenie.

„Ak idem do kancelárie, tak maximálne 2 dni alebo 3 dni z týždňa, zvyšok času som doma. Do práce idem okolo 10:00, cestou si kúpim noviny Times aj Independent a k tomu sendvič. Prídem na svoje miesto, zapnem počítač a skontrolujem si maily. Nie je tam však nič, čo sa týka práce. Žiadne správy, žiadny odkazy a ani žiadna komunikácia s kolegami,“ načal Mills o tom, ako vyzerá jeho pracovný deň.

Podľa výpovedí, ktoré na konci novembra 2022 poskytol komisii pre vzťahy na pracovisku, je viac než prekvapivé, ak mu príde nejaká požiadavka týkajúca sa práce aspoň raz za týždeň. Zvyšok času má teda „voľno“. Za tie roky si však niekdajší finančný manažér našiel spôsob na to, aby mu zbehol pracovný čas pomerne rýchlo.

Jeho deň vyzerá inak, ako u bežného pracovníka

„O 10:30 dočítam noviny a dojem sendvič. Ak mi dovtedy príde nejaký mail, odpoviem, ak sa náhodou týka práce, tak to vykonám. Okolo 11:30 — 12:30 odchádzam na obednú pauzu, ktorá niekedy trvá aj do 15:30. Medzitým sa ešte aj prechádzam. Vrátim sa do kancelárie a ak sa nič nedeje, idem rovno domov,“ pokračuje Mills pre Independent.

Aj keď je celý tento prípad poriadne divný a zvláštny, verte, že najdivnejší na tom celom je plat, ktorý Dermot Alastair Mills dostáva. Ide totiž o 121-tisíc eur ročne, čo je v prepočte viac ako 10-tisíc eur mesačne. Aj toto je forma kompenzácie za to, že svoju prácu nemusí pre diskrimináciu a vylúčenie z firemných konferencií opúšťať, teda aspoň na teraz.