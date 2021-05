Čínska propaganda sa pýšila svojím veľkolepým pohorím. Ukradnuté zábery však zachytávajú švajčiarske Alpy

Čínsky spravodajský web Daily China nedávno spôsobil poriadnu blamáž. Jednoducho ukradol video zachytávajúce švajčiarske Alpy a ich krásu. Na video si dokonca dali vlastný vodoznak.

Video tiež označili hashtagom #GlamorChina, ktorý sa používa na podporu čínskej kultúry a krajiny. 10. mája uverejnil Daily China, čo je anglický web spravovaný čínskym ministerstvom propagandy, na Twitteri video so spomínaným hashtagom a textom: “Nechceli by ste navštíviť toto pokojné vidiecke miesto a užiť si hru so psom blízko dediny na úpätí hôr?” Informuje o tom portál Bored Panda.

Why exactly is this tagged as #GlamorChina ? If I flip the video horizontally it matches 100% with Brienz Switzerland. #chabuduo pic.twitter.com/x2yrknRmat — toxonaut (@CryptoBasel) May 10, 2021

Podvod sa prevalil

Ľudia však veľmi rýchlo odhalili, že zábery sa až náramne podobajú na švajčiarsku obec Brienz, ktorá leží pri jazere s rovnomenným názvom. Tiež identifikovali psa – Rasta white shepherd, ktorý je známy na Instagrame. Zábery pochádzajú od majiteľky psa, Sylvie Michel.

Tá keď zistila, že China Daily jej ukradli video, tak ho nahlásila a zverejnila pod video správu o tom, že je to jej video zo Švajčiarska.

You have stolen the video from me and from Switzerland. You should delete this tweet. It is a poverty certificate. — Sylvia Michel (@michelphotoCH) May 11, 2021

Tweet bol čoskoro označený za porušenie práv a čínsky server ho stiahol bez toho, aby sa ospravedlnil.

China Daily is ridiculed for using a video of mountains in Switzerland and using the hashtag #GlamorChina. Now the video has been disabled by twitter due to a copyright claim by the owner. pic.twitter.com/ERLNuj47XO — Edward Lawrence (@EP_Lawrence) May 11, 2021

Sylvii množstvo ľudí vyjadrilo podporu a hlavne sa udivujú, prečo to China Daily urobili. Čína disponuje mnohými krásnymi pohoriami a oblasťami, ktoré sa môžu vyrovnávať aj Švajčiarsku. Vyzerá to teda tak, že si chceli uľahčiť prácu a dúfali, že na to nikto nepríde.

Pozrite si originálne video, kde Sylvia vtipne do nadpisu dopísala, že video nie je z Číny