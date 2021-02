Chýbali jej ruky a hlavu mala takmer oddelenú od tela. Záhadnú vraždu sa nepodarilo vyriešiť ani po desiatkach rokov

Z času na čas sa objaví telo a nikto ho nedokáže identifikovať. Nikto nevie, odkiaľ osoba prišla, kto ju zabil a prečo práve takým či onakým spôsobom a na danom mieste. Takým prípadom je aj prípad Dámy z dún.

Nikto ju neidentifikoval už desiatky rokov

Písal sa 26. júl v roku 1974, keď sa v dunách na mieste zvanom Race Point v Massaschusetts objavilo telo neznámej ženy, píše portál The Boston Herald. Vyšetrovatelia jej dali meno Lady of the Dunes, čo v preklade znamená Dáma z dún. Jej prípad je opradený mnohými zvláštnosťami, hádam najzvláštnejšie je však to, že mŕtvu ženu sa nikdy nepodarilo identifikovať.

Dokaličené nahé telo odhadom 25- až 35-ročnej ženy náhodne objavila len 12-ročná Leslie Metcalfe, ktorá tu bola so svojou rodinou a v okolí sa hrala so svojím psom, píše portál All That Is Interesting. Mŕtva bola beloška s nechtami na nohách namaľovanými ružovým lakom. Vlasy mala stiahnuté do copu trblietavou gumičkou. Hlavu mala takmer celkom oddelenú od tela a mala ju podopretú modrými džínsami a šatkou. Ležala na zelenom plážovom uteráku tvárou nadol. Žene chýbali obe ruky, na ich miesta boli nahrnuté len kopy ihličia. V tele sa nenašli stopy drog ani alkoholu.

Ako uvádza stránka Provincetown, chýbajúce ruky vyšetrovateľom prácu poriadne sťažili. Odhaduje sa, že ruky vraj odrezal zámerne, aby polícia telo nemohla identifikovať na základe odtlačkov prstov. Podarilo sa im zistiť, že ženu zrejme zabila silná rana do hlavy. Telo na mieste ležalo pravdepodobne už desať dní, možno však až tri týždne. Ľavá strana lebky bola pomliaždená, v okolí tela sa však vraždený nástroj nájsť nepodarilo.

Vzniklo množstvo konšpiračných teórií

Polícia nenašla žiadne známky toho, že by žena s neznámym páchateľom bojovala alebo sa bránila. Ležala len na polovici uteráku, zdá sa teda, ako keby sa o miesto s niekým delila. Aby však toho nebolo málo, podarilo sa zistiť, že po smrti ženu niekto znásilnil kusom dreva. Žene chýbalo niekoľko zubov, bolo však jasné, že nie preto, lebo by svoju dentálnu hygienu zanedbávala. Mala niekoľko zlatých koruniek, napriek rozsiahlym zubárskym zásahom sa ju však nepodarilo identifikovať ani prostredníctvom zubárskych záznamov.

Od vraždy ubehlo už 47 rokov, telo bolo dvakrát exhumované, a to v roku 1980 a opäť v roku 2000, píše Cape Cod. Napriek tomu sa však polícia nedostala ani o krok bližšie k vyriešeniu záhady. Samozrejme, vzniklo množstvo teórií o tom, kto záhadná žena je a kto ju zabil. Ani jednu sa však nikdy nepodarilo potvrdiť.

Objavila na napríklad teória, že zavraždenou je Rory Gene Kesinger, drogová dílerka, ktorá mala na rováši aj lúpežné prepadnutie banky. Z nápravného zariadenia zmizla rok predtým, ako sa telo objavilo. Polícia však DNA mŕtvej porovnala s DNA Kesingerovej matky a zhodu sa nepodarilo potvrdiť.

S teóriou prišiel aj syn Stephena Kinga

Ďalšia z teórií zas tvrdila, že vo vražde má prsty írsky mafiánsky boss James “Whitey” Bulger, ktorý odstránil zuby a odrezal ruky niekoľkým zo svojich predchádzajúcich obetí, píše Cape Today. Niekoľko ľudí z Provincetownu sa ozvalo, že Bulgera počas júla niekoľkokrát videli v meste s neznámou mladou ženou. Opäť však ostalo len pri teórii a Bulger nebol oficiálne z ničoho obvinený.

Objavila sa dokonca aj žena, ktorá tvrdila, že zavraždená je jej sestra, ktorá pred časom záhadne zmizla, to sa však napokon nepotvrdilo. V roku 1987 zas na políciu prišla žena, ktorá tvrdila, že mŕtva je pravdepodobne obeťou jej otca. Okolo roku 1970 sa totiž stala svedkom toho, ako jej otec niekoho zaškrtil práve v Provincetowne. Kým sa však polícia dostala k vyšetrovaniu, žena zmizla. V roku 2000 sa zas k vražde priznal väzeň menom Hadden Clark. Trpel však paranoidnou schizofréniou, polícia preto jeho výpoveď pokladala za nedôveryhodnú.

Prípad ostáva aj naďalej nevyriešený

So zaujímavou teóriou prišiel aj Joe Hill, syn slávneho spisovateľa Stephena Kinga. Ten si myslel, že neznáma žena bola v skutočnosti komparzistkou, ktorá si zahrala malú rolu vo filme Čeľuste, ktorý mal premiéru v roku 1975. Jeho špekulácia sa opierala o fakt, že vo filme sa na moment objavila žena v modrých džínsoch s modrou šatkou na hlave. Okrem toho, natáčanie filmu prebiehalo len niekoľko hodín cesty od miesta, kde sa telo našlo.

Filmári si však nezapísali mená všetkých komparzistov. Okrem toho, v tom čase mohol mať na sebe modré džínsy a modrú šatku ktokoľvek, zhoda mohla byť len úplnou náhodou. Odborníci dúfali, že vďaka rekonštrukcii tváre a moderným technológiám sa im podarí odhaliť meno obete i páchateľa. V roku 2019 bola opäť vykonaná aj analýza DNA. Zatiaľ však nepomohlo ani to a identita, ako aj osud dámy z dún ostáva aj naďalej záhadou.