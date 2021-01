Chrlí lávu a popol je až vo výške 4 kilometrov. Sicílska sopka Etna sa opäť prebudila k životu

Sopka Etna na ostrove Sicília začala v utorok chrliť “fontány” horúcej lávy a stĺp popola sa dostal do výšky asi štyroch kilometrov. Informoval o tom na svojom webe taliansky Národný ústav geofyziky a vulkanológie so sídlom v meste Catania.

Erupciu sopky sprevádzalo dunenie a hlbinné otrasy, ktoré už medzičasom ustali, informoval spravodajský portál lasicilia.it. Podľa medializovaných informácií bolo v tejto časti Talianska vydané varovanie pre možný únik sopečného popola do atmosféry.

The night sky in Italy lit up after Mount Etna, an active volcano, erupted pic.twitter.com/vQWf6YiSSP

— Reuters (@Reuters) January 15, 2021