Chorvátsko zasiahol nebezpečný jav Minos: Prišla vlna neznesiteľných horúčav, to najhoršie však krajinu ešte len čaká

Počasie v Chorvátsku tento týždeň ovplyvňuje anticyklóna Minos, ktorá so sebou do Stredomoria priniesla neznesiteľné horúčavy. Teploty by mali prekonať hranicu 40 stupňov Celzia, píšu weby Il Messagero a Dnevnik.

Fenomén tepelnej kupoly

Horúčavy by mali v oblasti Chorvátska a Talianska vrcholiť práve v týchto dňoch a meteorológovia rátajú s tým, že teploty presiahnu aj magickú štyridsiatku. Pocity ľudí nezlepšuje ani vysoká vlhkosť najmä v severnejších oblastiach, ktorá je spôsobená predošlými dažďami.

Mierny pokles teplôt by mal prísť cez víkend, no meteorológovia sa obávajú, čo príde potom. V podobnom, mimoriadne teplom duchu, sa totiž bude niesť celé leto a najväčšie extrémy prídu v auguste. Teplota mora by dokonca v tomto období mohla dosiahnuť 29 stupňov Celzia, čo je neuveriteľne veľa.

Meteorológovia hovoria o takzvanom fenoméne tepelnej kupoly. Práve tá je zodpovedná za to, že teploty sa ešte zintenzívnia a zotrvajú nad niektorými oblasťami nezvyčajne dlho, vysvetľuje iMeteo. „Vlna horúčav spojená s tepelnou kupolou vytvára stabilné počasie so suchou vzduchovou hmotou s minimálnymi možnosťami zrážok,“ dodáva portál. Kupola teda, jednoducho povedané, funguje ako „pokrievka na hrnci“.